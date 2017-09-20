Голодец: искусство Зураба Соткилавы перешагнуло порог вечности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Творчество и талант оперного певца, народного артиста СССР Зураба Соткилавы перешагнули порог вечности и останутся в поколениях. Такое мнение выразила в среду вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на гражданской панихиде по Соткилаве в зале Исторической сцены Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

"Люди, как Зураб Лаврентьевич, не просто наделены талантом. Их талант имеет свойство пережить человека, и с его искусством, творчеством остаемся мы. На его творчестве учились и будут учиться многие поколения певцов. Это искусство уже перешагнуло порог вечности, но в нашей повседневной жизни нам будет не хватать яркого, очень человечного, доброго и остроумного человека", - сказала Голодец.

Вице-премьер отметила, что друзья и поклонники до последнего верили в то, что тенор сможет побороть болезнь.

"Это неожиданная для нас утрата. Многие, кто был рядом, знали, что Зураб Лаврентьевич болен, но, глядя на него, глядя на его тягу, вдохновение, все свято верили, что болезнь отступит и что он будет работать дальше, он будет петь. И он каждый раз, каждым своим приходом в театр, каждым своим выступлением на сцене пытался укрепить нас в этой вере. Но, к сожалению, иногда судьба бывает неумолима", - отметила она.