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Вызовы на допрос сотрудников "Гоголь-центра" не влияют на творческую работу театра

Культура
27 сентября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В театре заверили, что все спектакли будут проходить в соответствии с объявленным репертуаром

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственные мероприятия в отношении сотрудников "Гоголь-центра" пока не отражаются на творческой деятельности. Об этом ТАСС сообщили в театре.

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"На творческой деятельности театра следственные мероприятия не отразятся: все спектакли будут идти согласно объявленному репертуару", - заявили в "Гоголь-центре". Вызванные на допрос сотрудники должны явиться в СК в течение 1-3 дней.

"Что касается "источников", то пусть это останется на их совести", - сказали в театре.

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