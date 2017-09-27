Вызовы на допрос сотрудников "Гоголь-центра" не влияют на творческую работу театра

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственные мероприятия в отношении сотрудников "Гоголь-центра" пока не отражаются на творческой деятельности. Об этом ТАСС сообщили в театре.

Ранее многие работники "Гоголь-центра" получили повестки о вызове на допрос в Следственный комитет России.

"На творческой деятельности театра следственные мероприятия не отразятся: все спектакли будут идти согласно объявленному репертуару", - заявили в "Гоголь-центре". Вызванные на допрос сотрудники должны явиться в СК в течение 1-3 дней.

"Что касается "источников", то пусть это останется на их совести", - сказали в театре.