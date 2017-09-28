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Сценарист фильма "Привидение" приедет в Москву на премьеру одноименного мюзикла

Культура
28 сентября, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Брюс Джоэл Рубин сообщил, что ему интересно, как российская публика отреагирует на постановку

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Кадр из фильма "Привидение"

Кадр из фильма "Привидение"

© filmpro.ru

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сценарист, обладатель "Оскара" за фильм 1990 года "Привидение", автор либретто одноименного мюзикла Брюс Джоэл Рубин приедет в Москву на премьеру постановки. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе театральной компании "Стейдж Энтертейнмент", которая занималась постановкой.

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Премьера мюзикла "Привидение" пройдет в Московском дворце молодежи 7 октября. "Я очень взволнован моим предстоящим визитом в Москву, - приводят в пресс-службе слова сценариста. - Большая часть моей семьи родом из России, и для меня приезд на родину - очень значимое событие. Это как прикосновение к собственной ДНК, будто она вокруг тебя".

При этом Рубин добавил, что ему очень интересно узнать, как российская публика отреагирует на его историю. "Привидение" - это сверхъестественная сказка, - считает сценарист. - В некотором смысле это духовное путешествие, и я заинтригован тем, что мне предстоит увидеть. Я надеюсь, что юмор сработает на российскую публику, но меня немного беспокоит то, как передастся эмоциональная сила истории от одной культуры к другой".

Как отмечают в пресс-службе театральной компании, публика услышит хиты Дейва Стюарта, музыканта группы Eurythmics, и Глена Балларда, автора песен Майкла Джексона, Aerosmith и Аланис Мориссетт. Также в спектакле прозвучит композиция Unchained Melody, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как песня с наибольшим числом кавер-версий.

Мировая премьера спектакля состоялась в Manchester Opera House 28 марта 2011 года, а 19 июля 2011 года мюзикл был представлен в лондонском театре Piccadilly Theatre в Вест-Энде. Бродвейский прокат постановки начался 15 марта в театре Лант-Фонтэнн с официальной премьерой 28 марта. Главные роли в российской версии мюзикла исполнят Павел Левкин и Галина Безрук.

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