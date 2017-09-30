В Минске стартует международная программа "Золотой маски"

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международная программа фестиваля "Золотая маска" откроется в субботу в Минске. В белорусской столице в рамках Международного фестиваля "ТеАРТ" будут представлены спектакли "Иванов" Театра наций в постановке Тимофея Кулябина и "Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой" Электротеатра "Станиславский" в постановке Хайнера Гёббельса, сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

Затем, по словам собеседницы агентства, зарубежный маршрут "Золотой маски" пройдет через страны Балтии. Традиционной акцией посадки деревьев в Риге 2 октября откроется фестиваль "Золотая маска в Латвии". В этой ежегодной неформальной церемонии примут участие артисты Евгений Миронов и Елизавета Боярская, представители Рижской думы, дипломатического корпуса, латвийской театральной общественности и компаний, поддерживающих проект, проинформировали в пресс-службе фестиваля, отметив, что международная программа "Золотой маски" традиционно насыщена самыми актуальными театральными работами.

Так, в рамках фестиваля в Риге, Вентспилсе и Лиепае с 3 по 14 сентября будут показаны спектакли-лауреаты и номинанты премии "Золотая маска" 2016 и 2017 годов. Это - "Русский роман" Московского театра им. Маяковского, "the_Marusya" компании "Диалог Данс" из Костромы, "Кафе Идиот" театра "Балет Москва", "Сон в летнюю ночь" Мастерской Петра Фоменко, а также одна из самых нашумевших премьер прошлого сезона - "Иванов" Театра наций с Евгением Мироновым в главной роли.

После спектаклей состоятся обсуждения со зрителями, а в специальной программе фестиваля запланированы цикл лекций театрального критика Кристины Матвиенко и творческая встреча художественного руководителя Театра им. Вл. Маяковского Миндаугаса Карбаускиса и драматурга Марюса Ивашкявичюса со студентами Латвийской Академии культуры.

Фестиваль "Золотая маска в Эстонии" 5 октября впервые откроется в городе Нарва, и в тот же день в Таллине состоится пресс-конференция проекта с участием президента "Золотой маски" Игоря Костолевского. В четырех эстонских городах - Таллине, Тарту, Нарве и Силламяэ - с 5 по 17 октября зрители смогут увидеть "Кафе Идиот" театра "Балет Москва", "Сон в летнюю ночь" Мастерской Петра Фоменко, "Русский роман" Московского театра им. Вл. Маяковского, а также оперу "Доктор Гааз" и Гала-концерт солистов театра "Геликон-опера". Кроме того, в Эстонии впервые пройдет программа "Детский Weekend", в рамках которой трижды будет показан спектакль для маленьких зрителей "Музыка шагов. Я озвучиваю мультик", созданный Московской филармонией совместно с Бэби Лаб.

Международные проекты "Золотой маски" проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, уточнили в пресс-службе фестиваля.