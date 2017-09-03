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"Золотая маска" открывает гастроли по России и за рубежом

Культура
3 сентября, 1:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Спектакли российских театров пройдут в восьми городах России, в Латвии и Эстонии, а также в столице Белоруссии

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Золотая маска" традиционно открывает новый театральный сезон стартующей в воскресенье серией региональных и международных проектов. С 3 сентября по 26 ноября гастроли лучших спектаклей российских театров пройдут в городах России, а также за рубежом - в Латвии, Эстонии и Белоруссии, сообщили в пресс-службе "Золотой маски".

"Золотая маска" побывает в восьми городах России, затем продолжит свой маршрут в Латвии и Эстонии, а также станет участником Международного фестиваля "ТеАрт", который проходит в столице Белоруссии - Минске.

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Свой новый сезон "Золотая маска" откроет в Краснокамске, где такой проект пройдет впервые. В этом небольшом городе Пермского края 3 и 4 сентября будут показаны два спектакля Российского академического молодежного театра (РАМТ) - "Сказки на всякий случай" и "В дороге".

С 15 по 21 сентября "Золотую маску" в четвертый раз будут принимать в Ульяновске. В программе нынешнего тура - спектакли-лауреаты и номинанты премии "Золотая маска" 2017 года: "Чайка. Эскиз" Ярославского театра им. Ф. Волкова, "Железо" Театра кукол Республики Карелия и "Русский роман" Московского театра им. Вл. Маяковского.

Список малых городов России продолжат Новотроицк и Орск, где 26 и 27 сентября будут показаны "Сказки на всякий случай" РАМТа.

С 20 по 25 сентября в Петрозаводске пройдут спектакли "С любимыми не расставайтесь" и "Плешивый Амур" Московского театра юного зрителя ( МТЮЗ), "Железо" Театра кукол Республики Карелия, "Лада, или Радость" РАМТа - эта постановка побывает и в Костомукше.

Спектакль "Леди Макбет нашего уезда" МТЮЗа, "Спасти Супербелку" Московского Центра драматургии и режиссуры и балет "Ромео и Джульетта" Музыкального театра Республики Карелия увидят жители Череповца с 28 октября по 26 ноября.

Четыре спектакля доберутся даже до Норильска, где с 18 по 26 ноября будут показаны "Шведская спичка" и "Осторожно, эльфы" Театра наций, "Рождество О. Генри" Московского театра им. Пушкина и "Записки юного врача" театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга.

"Золотая маска" за рубежом

Международная программа "Золотой маски" традиционно насыщена самыми актуальными театральными работами, отметили в пресс-службе фестиваля.

В Латвии (Рига, Лиепая и Вентспилс) и Эстонии (Таллинн, Нарва и Тарту) с 3 по 17 октября будут показаны спектакли-лауреаты и номинанты премии "Золотая маска" 2016 и 2017 годов. Это - "Русский роман" Московского театра им. Маяковского, "the_Marusya" компании "Диалог Данс" из Костромы, "Кафе Идиот" театра "Балет Москва", "Сон в летнюю ночь" Мастерской Петра Фоменко, опера "Доктор Гааз" театра "Геликон-опера", а также одна из самых нашумевших премьер прошлого сезона - "Иванов" Театра наций с Евгением Мироновым в главной роли.

Кроме того, в Эстонии "Золотая маска" представит спектакль для самых маленьких зрителей "Музыка шагов. Я озвучиваю мультик", созданный Московской филармонией совместно с Бэби-лаб.

В Белоруссию "Золотая маска" привезет спектакли "Иванов" Театра наций и "Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой" Электротеатра "Станиславский", которые будут показаны в рамках Международного фестиваля "ТеАрт" в Минске.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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