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Российский молодежный театр откроет 97-й сезон новой версией спектакля "Эраст Фандорин"

Культура
29 августа, 12:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Главными премьерами сезона названы "Последние дни", спектакль "Капитаны песка", "Манюня", сказка "Черная курица"

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) откроет 22 сентября свой 97-й по счету сезон новой версией спектакля "Эраст Фандорин" по роману Бориса Акунина "Азазель". Постановку осуществил художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин, в главной роли выступит Михаил Шкловский.

Об этом и других проектах театра шла речь на состоявшемся во вторник сборе труппы.

Премьеры

В числе главных премьер предстоящего сезона были названы "Последние дни". Эту композицию, построенную на произведениях сразу трех авторов - пьесе Булгакова "Последние дни", поэме Пушкина "Медный всадник" и новой пьесе Бориса Акунина - репетирует сейчас Алексей Бородин. Выпуск спектакля запланирован на январь 2018 года. Затем худрук приступит к работе над постановкой новой пьесы знаменитого британского драматурга Тома Стоппарда "Проблема".

Спектакль "Капитаны песка" по роману классика современной бразильской литературы Жоржи Амаду поставит Юрий Еремин.

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РАМТ традиционно ставит спектакли для детей разных возрастов, причем, делая это на разных сценах. Так, в рамках проекта "Большая сцена - детям" состоится премьера спектакля "Четвертый богатырь" в постановке Натальи Шумилкиной. Волшебную сказку "Черная курица" поставит Екатерина Половцева, а режиссер Рузанна Мовсесян приступит к репетициям спектакля "Манюня".

На Маленькой сцене состоится премьера спектакля Марины Брусникиной "Хурма" по пьесе молодого российского автора Натальи Слащевой, где в главных ролях выступят Нелли Уварова и Нина Дворжецкая. На этих же подмостках Михаил Станкевич выпустит спектакль "Два веронца" по пьесе Шекспира.

А в Черной комнате молодой режиссер Алексей Золотовицкий начнет репетировать спектакль "Самая легкая лодка в мире" по пьесе Юлия Кима с музыкой Сергея Никитина. Еще одной премьерой станет "Карамора" по рассказу Максима Горького в постановке Александра Хухлина.

Кроме того, постановку по произведению Горького "Коновалов" режиссер Олег Долин представит в новом сценическом пространстве театра - антресольном зале. Долин планирует также освоить еще одну новую площадку - двор театра, где начнет работу над сказкой Карло Гоцци "Зобеида".

Юбилей

Как было сообщено на сборе труппы, 7 октября РАМТ отметит 10-летие трилогии Тома Стоппарда "Берег утопии" - самого масштабного спектакля современного российского театра. За восемь часов действия более 70 персонажей проживают на глазах у зрителей 35 лет.

Премьера "Берега утопии" в постановке Алексея Бородина состоялась 6 октября 2007 года. С тех пор спектакль посмотрели более 20 тыс. зрителей.

Гастроли

На сборе труппы отмечалось, что еще до открытия сезона в Москве РАМТ побывает со своими спектаклями во многих городах России. Так, в рамках фестиваля "Золотая маска" Российский молодежный совершит гастрольный тур по маршруту: Краснокамск-Екатеринбург-Орск-Петрозаводск-Костомукша.

РАМТ также примет участие в ежегодной общероссийской программе "Большие гастроли" и в сентябре выступит в Севастополе, Твери и Ярославле.

Задуман и международный проект, который осуществят РАМТ и Национальный драматический центр (Мадрид, Испания). 9, 10 и 11 ноября Национальный драматический центр покажет на сцене РАМТ спектакль испанского режиссера Эрнесто Кабальеро по мотивам главного произведения испанской литературы ХХ века - цикла романов Макса Ауба "Магический лабиринт" (El laberinto magico) о событиях второй половины 1930-х в Испании и Европе. А 24, 25 и 26 ноября на сцене Национального драматического центра в Мадриде состоятся первые зарубежные гастроли спектакля Алексея Бородина "Демократия" по пьесе Майкла Фрейна.

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