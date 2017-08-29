Российский молодежный театр откроет 97-й сезон новой версией спектакля "Эраст Фандорин"

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) откроет 22 сентября свой 97-й по счету сезон новой версией спектакля "Эраст Фандорин" по роману Бориса Акунина "Азазель". Постановку осуществил художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин, в главной роли выступит Михаил Шкловский.

Об этом и других проектах театра шла речь на состоявшемся во вторник сборе труппы.

Премьеры

В числе главных премьер предстоящего сезона были названы "Последние дни". Эту композицию, построенную на произведениях сразу трех авторов - пьесе Булгакова "Последние дни", поэме Пушкина "Медный всадник" и новой пьесе Бориса Акунина - репетирует сейчас Алексей Бородин. Выпуск спектакля запланирован на январь 2018 года. Затем худрук приступит к работе над постановкой новой пьесы знаменитого британского драматурга Тома Стоппарда "Проблема".

Спектакль "Капитаны песка" по роману классика современной бразильской литературы Жоржи Амаду поставит Юрий Еремин.

РАМТ традиционно ставит спектакли для детей разных возрастов, причем, делая это на разных сценах. Так, в рамках проекта "Большая сцена - детям" состоится премьера спектакля "Четвертый богатырь" в постановке Натальи Шумилкиной. Волшебную сказку "Черная курица" поставит Екатерина Половцева, а режиссер Рузанна Мовсесян приступит к репетициям спектакля "Манюня".

На Маленькой сцене состоится премьера спектакля Марины Брусникиной "Хурма" по пьесе молодого российского автора Натальи Слащевой, где в главных ролях выступят Нелли Уварова и Нина Дворжецкая. На этих же подмостках Михаил Станкевич выпустит спектакль "Два веронца" по пьесе Шекспира.

А в Черной комнате молодой режиссер Алексей Золотовицкий начнет репетировать спектакль "Самая легкая лодка в мире" по пьесе Юлия Кима с музыкой Сергея Никитина. Еще одной премьерой станет "Карамора" по рассказу Максима Горького в постановке Александра Хухлина.

Кроме того, постановку по произведению Горького "Коновалов" режиссер Олег Долин представит в новом сценическом пространстве театра - антресольном зале. Долин планирует также освоить еще одну новую площадку - двор театра, где начнет работу над сказкой Карло Гоцци "Зобеида".

Юбилей

Как было сообщено на сборе труппы, 7 октября РАМТ отметит 10-летие трилогии Тома Стоппарда "Берег утопии" - самого масштабного спектакля современного российского театра. За восемь часов действия более 70 персонажей проживают на глазах у зрителей 35 лет.

Премьера "Берега утопии" в постановке Алексея Бородина состоялась 6 октября 2007 года. С тех пор спектакль посмотрели более 20 тыс. зрителей.

Гастроли

На сборе труппы отмечалось, что еще до открытия сезона в Москве РАМТ побывает со своими спектаклями во многих городах России. Так, в рамках фестиваля "Золотая маска" Российский молодежный совершит гастрольный тур по маршруту: Краснокамск-Екатеринбург-Орск-Петрозаводск-Костомукша.

РАМТ также примет участие в ежегодной общероссийской программе "Большие гастроли" и в сентябре выступит в Севастополе, Твери и Ярославле.

Задуман и международный проект, который осуществят РАМТ и Национальный драматический центр (Мадрид, Испания). 9, 10 и 11 ноября Национальный драматический центр покажет на сцене РАМТ спектакль испанского режиссера Эрнесто Кабальеро по мотивам главного произведения испанской литературы ХХ века - цикла романов Макса Ауба "Магический лабиринт" (El laberinto magico) о событиях второй половины 1930-х в Испании и Европе. А 24, 25 и 26 ноября на сцене Национального драматического центра в Мадриде состоятся первые зарубежные гастроли спектакля Алексея Бородина "Демократия" по пьесе Майкла Фрейна.