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Театр "Школа драматического искусства" откроет сезон премьерой "Безприданницы"

Культура
29 августа, 3:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

На мероприятии будут присутствовать художественные руководители четырех лабораторий театра, а также весь творческий коллектив

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) откроет 14 сентября 31-й сезон премьерой спектакля в постановке Дмитрия Крымова под названием "Безприданница". "Название пьесы Островского на афише дано в орфографии 1879 года, когда это произведение великого драматурга впервые было опубликовано в журнале "Отечественные записки", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра, добавив, что во вторник состоится сбор труппы ШДИ, где и будут обсуждаться планы на предстоящий творческий год.

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"На мероприятии будут присутствовать художественные руководители четырех лабораторий театра: Дмитрий Крымов, Александр Огарев, Игорь Яцко, Константин Мишин, а также весь творческий коллектив "Школы", - сказала собеседница агентства, по словам которой, режиссеры театра объявят планы на ближайший сезон.

Первой премьерой, которой 14 сентября откроется сезон, станет спектакль "Безприданница" по пьесе Островского в постановке Дмитрия Крымова. Проект создан театром "Школа драматического искусства" совместно с продюсером театрального агентства "Арт-Партнер ХХI век" Леонидом Роберманом. В главной роли - лауреат премии "Золотая маска" Мария Смольникова.

На 27 октября объявлена премьера спектакля по поэме Гоголя "Мертвые души", над которым работает режиссер Игорь Яцко в соавторстве с художником Владимиром Ковальчуком. В ноябре Константин Мишин выпустит премьеру спектакля "Слуга двух господ" по пьесе Карло Гольдони.

В середине декабря Александр Огарев представит публике спектакль "Сюзанна" по пьесе норвежского драматурга Юна Фоссе. В главной роли выступит народная артистка России Евгения Симонова.

В конце 2017 года лаборатория Дмитрия Крымова покажет совместный проект с ГИТИСом - спектакль "Ромео и Джульетта" по пьесе Шекспира, в котором будут заняты студенты ГИТИСа. К 150-летию со дня рождения Максима Горького театр планирует выпустить премьеру "Дачников". Постановку осуществит Александр Огарев в сотрудничестве с художником Александром Моховым.

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