Мэрилин Мэнсон прервал концертный тур по США из-за травмы ноги

Организаторы Олимпиады-2018 обещают обеспечить спортсменов самыми качественными продуктамиСпорт 2 октября, 4:50
Мэрилин Мэнсон прервал концертный тур по США из-за травмы ногиКультура 2 октября, 4:27
Сенатор: войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 летМеждународная панорама 2 октября, 4:03
Ассанж: в Каталонии изъяли 700 тыс. бюллетеней на референдуме о независимостиМеждународная панорама 2 октября, 3:57
Сенатор: давление не заставит КНДР свернуть ядерную программуМеждународная панорама 2 октября, 3:34
Власти Каталонии объявили о победе на референдуме сторонников независимостиМеждународная панорама 2 октября, 3:30
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремированоСпорт 2 октября, 2:43
"Барселона" и футбольная сборная Испании под угрозой из-за референдума в КаталонииСпорт 2 октября, 2:11
За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдумаМеждународная панорама 2 октября, 1:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Американский певец Мэрилин Мэнсон прервал на две недели концертный тур по США из-за полученной в субботу в Нью-Йорке травмы ноги. Об этом заявил журналу Rolling Stone в воскресенье официальный представитель исполнителя.
В общей сложности переносятся на более поздний срок девять выступлений Мэнсона, которые, как планировалось ранее, должны были состояться в США в период со 2 по 14 октября. Ожидается, что следующий концерт рок-звезды пройдет 15 октября в штате Техас.
Мэнсон повредил ногу в субботу вечером во время выступления в нью-йоркском районе Манхэттен. Исполнитель находился на сцене, когда на него упал элемент реквизита в виде огромного макета двух пистолетов. Певец потерял равновесие и упал.
Музыканты, заметив, что Мэнсон не может встать самостоятельно, прекратили играть и попытались ему помочь. Через несколько минут концерт был прерван, певца доставили в одну из местных больниц.
Планируется, что дальше исполнитель будет восстанавливаться после травмы в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). "Мэнсон надеется в скором времени вернуться на сцену, дальнейшая информация относительно предстоящий выступлений последует позже", - указал в воскресенье представитель рок-звезды.