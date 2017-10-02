Мэрилин Мэнсон прервал концертный тур по США из-за травмы ноги

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Американский певец Мэрилин Мэнсон прервал на две недели концертный тур по США из-за полученной в субботу в Нью-Йорке травмы ноги. Об этом заявил журналу Rolling Stone в воскресенье официальный представитель исполнителя.

В общей сложности переносятся на более поздний срок девять выступлений Мэнсона, которые, как планировалось ранее, должны были состояться в США в период со 2 по 14 октября. Ожидается, что следующий концерт рок-звезды пройдет 15 октября в штате Техас.

Мэнсон повредил ногу в субботу вечером во время выступления в нью-йоркском районе Манхэттен. Исполнитель находился на сцене, когда на него упал элемент реквизита в виде огромного макета двух пистолетов. Певец потерял равновесие и упал.

Музыканты, заметив, что Мэнсон не может встать самостоятельно, прекратили играть и попытались ему помочь. Через несколько минут концерт был прерван, певца доставили в одну из местных больниц.

Планируется, что дальше исполнитель будет восстанавливаться после травмы в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). "Мэнсон надеется в скором времени вернуться на сцену, дальнейшая информация относительно предстоящий выступлений последует позже", - указал в воскресенье представитель рок-звезды.