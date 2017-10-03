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Американский музыкант Том Петти скончался на 67-м году жизни

Культура
3 октября, 7:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Смерть рок-музыканта подтвердила его семья

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Рок-музыкант Том Петти

Рок-музыкант Том Петти

© Photo by Owen Sweeney/Invision/AP

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Американский рок-музыкант Том Петти ушел из жизни в США в возрасте 66 лет. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на менеджера исполнителя.

Семья Петти также подтвердила смерть музыканта. Ранее в некоторых СМИ уже появлялась информация о смерти Петти, однако позже выяснилось, что он находился в больнице и был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Музыканта нашли в воскресенье вечером в его доме в Малибу (штат Калифорния). У него констатировали остановку сердца, после чего госпитализировали.

Том Петти родился 20 октября 1950 года, прославился в 1970-х, выступая с группой Tom Petty and the Heartbreakers. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выпустил три сольных альбома.

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