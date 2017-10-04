Власти Москвы проработают меры поддержки народным и заслуженным артистам на пенсии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Москвы проработают меры финансовой поддержки вышедшим на пенсию народным и заслуженным артистам, которые нуждаются в помощи. Об этом в среду сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Что получается: мы формально им (артистам на пенсии - прим. ТАСС) не платим, но их содержат театры, а это те же самые бюджетные деньги, но они идут не на деятельность театра, а на содержание заслуженных людей, которые исторически работали в этом театре... Мы подумаем над тем, чтобы эту помощь оказывали не театры, у театров свои задачи... А те люди, которые заслужили своей историей, своим трудом, своим талантом, должны финансироваться за счет государства", - отметил он.

Ранее Собянин также сообщил о том, что власти разработали грантовую поддержку столичным театрам на будущий год. Она будет состоять из двух частей - оплату расходов на содержание материально-технической базы театра и "творческой" составляющей, которая будет зависеть от посещаемости театра и популярности спектаклей.