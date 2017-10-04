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Власти Москвы разработали грантовую поддержку театров столицы на 2018 год

Культура
4 октября, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В частности, система поддержки предполагает финансирование содержания материально-технической базы театров, оплату коммунальных расходов, ремонты, обновление оборудования

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Москвы разработали грантовую поддержку столичных театров на 2018 год, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на встрече с художественными руководителями театров.

"Главный вопрос, который вы всегда задаете при встрече, это прозрачная и понятная система финансирования, большая самостоятельность театров, меньше бумаготворчества, отчетов, меньше чиновничьего пригляда, больше творчества и понимание самостоятельности театров с точки зрения их финансирования. Мы провели ряд экспериментов и разработали новую систему грантовой поддержки на 2018 год, которая предполагает четкое финансирование содержания материально-технической базы театра, оплату коммунальных расходов, ремонты, обновление оборудования и так далее. И творческая составляющая в виде грантов, которой вы самостоятельно будете распоряжаться, которая не будет уменьшаться: вы за счет привлечения зрителей, популярности получаете дополнительное финансирование", - сказал он.

По словам Собянина, существует мнение, что театрам не надо помогать финансово. "Я не придерживаюсь такого взгляда. Я считаю, что театральное искусство должно быть доступным, и должна быть помощь государства", - пояснил он.

По данным градоначальника, за последние годы количество посетителей театров в Москве увеличилось в 1,5 раза. "Это революционная цифра для наших театров в то время, когда развивается интернет, телевидение и другие виды информации. Наши театры все больше и больше завоевывают зрителей, все больше аншлагов", - заключил он.

На встрече с мэром столицы присутствовали заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, гендиректор театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Антон Гетьман, спецпредставитель президента РФС по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

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Персоны
Собянин, Сергей Семенович Ширвиндт, Александр Анатольевич Кибовский, Александр Владимирович
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