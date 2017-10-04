Пиратская копия фильма "Крым" удалена уже более чем со 130 ресурсов в интернете

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил уведомления 167 интернет-ресурсам о необходимости удалить пиратские копии фильма режиссера Алексея Пиманова "Крым", в настоящий момент противоправная информация удалена с 134 ресурсов, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"В Роскомнадзор поступили определения Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер по защите исключительных прав компании ООО "Пиманов и партнеры" на фильм "Крым". Меры принимаются в отношении 167 интернет-ресурсов, распространяющих "пиратские" копии фильма с нарушением авторских прав. Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что информацию удалили уже 134 ресурса и ожидается удаление еще с 10 сайтов, операторами связи осуществляется блокировка 23 интернет-ресурсов.

О фильме "Крым"

"Крым" основан на реальных событиях весны 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. В основе сюжета - история современных Ромео и Джульетты - русского юноши и украинской девушки.

В съемках была задействована современная военная техника - истребители, грузовые самолеты, беспилотные летательные аппараты. Большинство массовых сцен создавались при участии жителей Севастополя - реальных участников событий весны 2014 года.

В главных ролях - Роман Курицын, Евгения Лапова, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Геннадий Яковлев. Картина создана при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры России, Российского военно-исторического общества и Фонда кино. В российский прокат картина вышла 28 сентября.