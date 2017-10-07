В посольстве РФ в Вашингтоне прошел предпремьерный показ космической драмы "Салют-7"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. В посольстве России в Вашингтоне прошел предпремьерный показ новой российской космической драмы "Салют-7". Среди приглашенных в кинозале дипмиссии были соотечественники, изучающие русский язык молодые американцы, студенты Кармеловского института русской истории и культуры. Присутствовали также послы ряда стран СНГ, представители дипкорпуса и космических агентств.

Выступая перед собравшимися, посол России в США Анатолий Антонов напомнил об исторической стыковке "Союз - Аполлон", о полетах американских шаттлов к станции "Мир". По словам посла, сегодня российские космонавты и американские астронавты вместе занимаются исследованиями, "рискуют своими жизнями, полагаются друг на друга". "Это та модель, которую нам нужно использовать при выстраивании серьезных и позитивных долгосрочных отношений между нашими странами", - отметил дипломат.

В основу сюжета фильма лег реальный инцидент из советской истории освоения космоса. В 1985 году находившаяся в беспилотном режиме станция "Салют-7" перестала отвечать на команды с Земли. Ее падение могло привести к большим человеческим жертвам. По сюжету картины, "Салют-7" также мог оказаться в руках американцев. В связи с этим было принято решение послать на орбиту двух космонавтов, их роли исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Кресло режиссера занял Клим Шипенко.

В реальности экспедиция к "Салюту-7" длилась дольше, чем было показано в фильме.

СПЕЦПРОЕКТ Спутник один. История первого космического устройства О том, как простой советский спутник в одиночку положил начало эпохе космических исследований

Спасать "Салют-7" на корабле "Союз" отправились Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Джанибеков послужил прототипом для персонажа Вдовиченкова - летчика-космонавта Владимира Федорова. Савиных стал прообразом для героя, сыгранного Деревянко, - бортинженера Виктора Алехина. К слову, создатели фильма при написании сценария опирались именно на дневники Савиных. Съемочная группа встречалась со всеми участниками тех событий. Авторы картины стремились обеспечить динамичность развития событий на экране, сохранив при этом верность историческим фактам и техническим деталям. В выполнении последней задачи им помогали специалисты Ракетно-космической корпорации им. Королева.

Перед началом фильма в фойе гостям был представлен международный арт-проект "Скафандр". Его развитием в России занимается общественное движение "Юнити" при поддержке Роскосмоса и NASA. Авторы проекта хотели привлечь внимание мировой общественности к проблеме онкологических заболеваний. Для этого больные раком дети из разных стран мира разрисовали несколько настоящих космических скафандров. "За последние несколько лет к проекту присоединились страны, участвующие в работе Международной космической станции, включая Россию", - рассказала представитель проекта Людмила Чернова. Пока готовы пять скафандров, получивших свои собственные имена: Надежда, Смелость, Единство, Исследование и Победа. Один из них вскоре будет доставлен на МКС и окажется в открытом космосе.