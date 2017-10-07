Создатели "Трех мушкетеров" посмотрели премьеру спектакля в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 7 октября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Три создателя спектакля "Три мушкетера" - поэт и драматург Юрий Ряшенцев, художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский и композитор Максим Дунаевский впервые посмотрели свой спектакль в Оренбурге. Премьера при полном аншлаге прошла в субботу в областном театре Музкомедии.

"Мушкетеры выдержали такое количество постановок, что нас трудно удивить, но я приехал как зритель и приятно удивлен. Эта тема продолжает жить и эксплуатируется, значит - она зрителя интересует", - сказал Дунаевский.

Впервые показ знаменитого спектакля состоялся на сцене московского ТЮЗа в 1974 году, пьеса был написана Марком Розовским, стихи - поэтом Юрием Ряшенцевым. Остроумные диалоги, запоминающиеся стихи и красивая музыка обеспечили постановке громкий успех, который еще более упрочил фильм, снятый в 1978 году Георгием Юнгвальд-Хилькевичем при непосредственном участии авторского трио. Спустя 40 лет история продолжает быть популярной.

"Оценивать собственный труд не пристало, мы - особые зрители и сравниваем собственные представления. И мы заинтересованные - в том, чтобы к нам бережно относились, к музыке и к песням, но не к сценарию. Местами я узнал свою пьесу, отдаю должное режиссеру - была и импровизация артистов, это наша традиция, один из методов воспитания актеров, который мы применяем. Будем ожидать успеха спектакля в прокате", - сказал Розовский.

В Оренбурге мюзикл поставлен впервые, за его постановку взялся художественный руководитель Нижегородского камерного музыкального театра, заслуженный артист РФ Сергей Миндрин, который признался, что не опасается сравнений с телефильмом. "Какие-то ноты будут звучать по-разному, куплеты пришлось сократить. Ловлю себя на мысли, что чувствую себя, как Д’Артаньян перед встречей с мушкетерами", - признался он.

Земляк

"Я чувствую себя местным человеком, мама любила этот город и я провел здесь всю войну. Здесь издали пять томов моих книг, и я испытал страх, когда приехал на спектакль, и сначала вжался в кресло. Но затем почувствовал, что актеры радуются, когда выступают. Спектакль очень стремительный", - поделился впечатлениями с журналистами Ряшенцев.

В пятницу поэт и драматург представил в Оренбурге свое собрание сочинений в пяти томах, вышедшее в Оренбургском книжном издательстве им. Г. П. Донковцева, издание с предисловием Евгения Евтушенко заняло целых семь лет.

Ряшенцеву наибольшую известность принесли тексты к песням из фильмов. Он является автором стихов к фильму "Д'Артаньян и три мушкетера" - "Пора - пора - порадуемся", "Баллада Атоса", "Отчаяние Королевы" и других.

Актеры и театр

Роль Д’Артаньяна в оренбургском спектакле сыграл молодой актер, лауреат международных конкурсов Александр Попов. "Я в восторге от мюзикла, я очень благодарен всем за возможность принять в нем участие. Утвердили на роль сразу при первом же просмотре. Как только вышел, - мне сказали: "Все понятно", - рассказал ТАСС сам актер. По его словам, песни для мюзикла почти не приходилось учить, только небольшие нюансы. А также для роли, чтобы быть похожим на Д’Артаньяна в исполнении Михаила Боярского, пришлось отрастить волосы.

"Все было на слуху, с детства любил эти песни. Немного пришлось поменять внешность - полгода волосы отращивал", - сказал Попов.

Оренбургский театр Музкомедии - самый крупный и единственный музыкальный в области. Театр был создан на базе Винницкого театра музыкальной комедии и 30 декабря 1936 года открыл свой первый сезон премьерой спектакля "Холопка" Н. Стрельникова. С 2014 года куратором театра является заслуженный деятель искусств РФ Ким Брейтбург, с его приходом в театре появились современные спектакли - "Голубая камея", "Дубровский" и культовая рок-опера Рыбникова "Юнона и Авось".