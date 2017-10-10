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Отмена группой Scorpions концертов в США из-за болезни солиста не повлияет на тур в РФ

Культура
10 октября, 16:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Приезд коллектива в Россию намечен на конец октября

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НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Отмена немецкой рок-группой Scorpions концертов гастрольного тура в США из-за ларингита у солиста Клауса Майне не повлияет на запланированные выступления в России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель коллектива юрист Йенс Карстен Шнейдер.

"На данный момент отмена части гастрольного тура по США не повлияет на гастрольный тур по России", - сообщил он. Приезд Scorpions в РФ намечен на конец октября.

Группа Scorpions была основана в 1965 году в Ганновере Клаусом Майне, Рудольфом Шенкером и Матиасом Ябсом. В ее репертуаре - англоязычные лирические баллады и хард-рок. Музыканты отыграли более 5 тысяч концертов в 80 странах и выпустили 18 студийных альбомов тиражом более 100 млн экземпляров.

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