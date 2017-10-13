Большой театр представляет премьеру "Псковитянки" в концертном исполнении

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит в пятницу на Исторической сцене премьеру оперы Николая Римского-Корсакова "Псковитянка" в концертном исполнении. В постановке примут участие солисты, хор и оркестр Большого театра под управлением музыкального руководителя и главного дирижера ГАБТ Тугана Сохиева. Все билеты на спектакль раскуплены, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого театра.

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"Ставить шедевры оперного искусства в концертном исполнении - это уже традиция Большого театра", - сказал агентству генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. Он напомнил, что прежде в таком формате были сделаны "Орлеанская дева" Чайковского и "Путешествие в Реймс" Россини.

"Неизменным дирижером-постановщиком этих спектаклей выступает музыкальный руководитель - главный дирижер Большого театра Туган Сохиев, который, естественно, встанет за дирижерский путь и в "Псковитянке", - подчеркнул гендиректор ГАБТ.

По словам Урина, в опере Римского-Корсакова заняты ведущие солисты Большого, в числе которых Александр Науменко, Вячеслав Почапский, Роман Муравицкий, Иван Максимейко, Олег Долгов, Сергей Радченко, Анна Нечаева, Мария Лобанова и другие. "А на партию Ивана Грозного приглашен польский бас Рафал Шивек, известный певец, прекрасно знакомый с русским репертуаром и недавно выступивший в Большом в партии Галицкого в "Князе Игоре", - отметил руководитель ГАБТ, добавив, что премьерный показ "Псковитянки" состоится также в воскресенье, 15 октября.

Первая опера Римского-Корсакова

Из 15 опер, сочиненных Римским-Корсаковым, "Псковитянка" была первой. "Проба пера" молодого композитора в оперном жанре, как утверждают музыковеды, принесла ему признание и поселила в нем стойкое ощущение творческой неудовлетворенности. "Псковитянку" Римский-Корсаков переделывал на протяжении практически всей своей жизни, сделав три редакции оперы. Литературным первоисточником послужила одноименная историческая драма Льва Мея, написанная в 1840-е годы. Писатель одним из первых обращается к эпохе Ивана Грозного, точнее к событиям 1570-1571 годов - карательному походу царя с опричным войском на Великий Новгород и Псково-Печерский монастырь.

Важность этого события трудно переоценить: считается, что именно оно практически завершило централизацию русских земель. К тем временам и возвращает сюжет "Псковитянки". Сложный, болезненный, полный драматизма исторический выбор между псковской вольницей и единым государством был сделан псковичами в пользу Москвы, что стало лейтмотивом финальных сцен оперы. Ее действие, согласно авторскому замыслу, разворачивается в Пскове, в том числе и на Вечевой площади кремля в 1570-м году.

В образе псковитянки предстает внебрачная дочь Ивана Грозного, любимица Пскова, княжна Ольга.

Премьера "Псковитянки" состоялась в 1873 году в Мариинском театре и вызвала горячий отклик у публики. Заслугой "Псковитянки" является и такой, поистине исторический факт: именно она открыла дорогу на сцену царственным особам. Когда опера проходила цензуру, обнаружился подписанный еще Николаем I документ, который запрещал "выступать" в опере русским правителям. На помощь пришел морской министр Николай Краббе, вызвавшийся похлопотать об отмене указа, в чем и добился результата.

Отмена указа оказалась судьбоносной еще и потому, что обогатила русский театр выдающейся интерпретацией царской роли. В партии Грозного в 1896 году дебютировал на сцене Русской частной оперы Саввы Мамонтова Федор Шаляпин. С тех пор она прочно вошла в репертуар певца и была признана одним из его величайших свершений.

Благодаря Шаляпину, "Псковитянку" заметила Дирекция императорских театров. Сначала она была поставлена в Большом театре (премьера состоялась 10 ноября 1901 года), разумеется, с Шаляпиным в главной партии, а затем и в Мариинском (в 1903 году). В 1909 году с подачи великого импресарио Сергея Дягилева "Псковитянка" с Шаляпиным завоевала европейскую публику.

"Псковитянка" в Большом

В Большом театре "Псковитянка" всегда была одной из любимых и репертуарных опер и обычно ставилась как масштабный спектакль. В постановках 1901, 1932, 1945, 1953, 1971 годов участвовали такие режиссеры, дирижеры и художники, как Леонид Баратов, Иосиф Туманов, Ипполит Альтани, Семен Сахаров, Александр Головин, Константин Коровин, Федор Федоровский, Вадим Рындин и другие мастера.

"Псковитянка" стала дирижерским дебютом Евгения Светланова в 1955 году и его последней постановкой в Большом театре в 1999 году.

В 2010 году, в год 500-летия вхождения Пскова в состав Московского государства, Большой театр показал сценическую версию оперы в естественных декорациях Псковского кремля.

Теперь, после продолжительного перерыва, "Псковитянка" зазвучит в концертном исполнении в историческом здании Большого театра.