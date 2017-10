В Лондоне назовут имя обладателя Букеровской премии по литературе

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Имя обладателя Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, будет названо во вторник в британской столице. За престижную премию и причитающийся приз в размере £50 тыс. ($66,6 тыс.), поборются сразу три писателя из США, два из Великобритании и автор с двойным гражданством - Пакистана и Великобритании.

Имена шести финалистов, попавшие в короткий список, были названы месяц назад. Новый Свет представляют Пол Остер с романом "4321", Эмили Фридлунд с произведением "История волков" (History of Wolves) и Джордж Сондерс с книгой "Линкольн в Бардо" (Lincoln in the Bardo). От Великобритании претендентами на обладание одной из самых почетных наград в мире английской литературы стали две женщины - Фиона Мозлей с романом "Элмет" (Elmet) и Али Смит с книгой "Осень" (Autumn). Автор же произведения "Выход на Запад" (Exit West) Мохсин Хамид родился в Пакистане, получил образование в США, а в 2006 году получил британское подданство.

Жюри конкурса, объясняя свой выбор списка финалистов, отметило, что произведения этих авторов объединяет смелость сюжета, а также содержащийся в них вызов устоявшимся правилам. "Короткий список этого года, в который попали шесть уникальных и пронизанных атмосферой храбрости книг, сообща выступающих против границ условностей, представляет собой как признание авторов с именем, так и выводит на литературную сцену новые имена, - прокомментировала состав шорт-листа председатель жюри конкурса Лола Янг. - Веселые, искренние, печальные и безжалостные - эта группа романов основана на традициях, но также имеет черты радикальности и современности".

"Эмоциональный, культурный, политический и интеллектуальный спектр этих книг является выдающимся, а те способы, при помощи которых они бросают вызов нашему мышлению, свидетельствуют о силе литературы", - добавила Янг.

О премии и нобелевских лауреатах

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди ("Дети полуночи"), Бен Окри ("Голодная дорога"), Кингсли Эмис ("Старые черти"), Родди Дойл ("Падди Кларк - Ха-ха-ха"), Айрис Мердок ("Море, море"). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел. Пять обладателей награды - Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол, Джон Кутзее и Кадзуо Исигуро - позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе, из них Исигуро - в этом году.

Помимо признания и денежного приза, лауреат Букеровской премии получает в качестве бонуса резкий рост продаж собственного произведения. Так, интерес к роману "Распродажа" (The Sellout) писателя из США Пола Бити подскочил в несколько раз после того, как в октябре прошлого года он был объявлен обладателем престижной премии. В общей сложности продажи его книги на следующую наделю после вручения награды выросли на 658%.