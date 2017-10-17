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Авторы лучшей семейной новогодней видеоистории получат роль в прологе ленты "Елки новые"

Культура
17 октября, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать в соцсетях новогодние семейные видео c хештегами #этонашиелки и #сбербанк, а также указать свой город

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Создатели комедии "Елки новые" и Сбербанк объявили народный конкурс, победители которого снимутся в прологе фильма. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе киностудии Bazelevs.

"Создатели картины запускают всероссийский конкурс "Это наши Елки!", - отметили в пресс-службе. - Для участия необходимо опубликовать в социальных сетях новогодние семейные видео c хештегами #этонашиелки и #сбербанк и указать свой город".

27 июня Культура

"Елки новые" выйдут в прокат 21 декабря 2017 года

К отбору принимаются как архивные видеоистории, произошедшие в новогоднюю ночь или накануне праздника, так и подготовленные специально для конкурса. Оценивать поступившие работы и выбирать победителей будут режиссеры Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников, а также представитель Сбербанка Владислав Крейнин.

Имена победителей назовут 27 октября. Четыре семьи, рассказали в пресс-службе, опубликовавшие самые яркие и необычные новогодние истории, будут приглашены на съемки пролога комедии "Елки новые".

Картина выйдет в российский прокат 21 декабря 2017 года. Общий бюджет ленты - 180 млн рублей.

Сценарий к фильму написали студенты из мастерской режиссера двух новелл из этой картины Жоры Крыжовникова и продюсера Тимура Бекмамбетова. Над новеллами также работали режиссеры Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский, Алексей Нужный и другие. К участию в проекте приглашен актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. В картине также будут задействованы герои прошлых фильмов - Иван Ургант и Сергей Светлаков, а также актрисы Елена Яковлева, Юлия Александрова, Валентина Мазунина и другие.

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