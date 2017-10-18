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Книга "Линкольн в бардо" выйдет в России весной 2018 года

Культура
18 октября, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Редактор издательства "Эксмо" подчеркнул, что роман достаточно сложный для восприятия из-за необычной структуры построения

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Автор книги "Линкольн в бардо" Джордж Сондерс

Автор книги "Линкольн в бардо" Джордж Сондерс

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Книга "Линкольн в бардо" американского писателя Джорджа Сондерса, завоевавшего Букеровскую премию (Man Booker Prize) за 2017 год, выйдет в России весной 2018 года. Об этом ТАСС в среду сообщил редактор издательства "Эксмо", готовящий к выпуску русскоязычную версию романа, Дмитрий Обгольц.

"Перевод сдадут в декабре, уже в следующем году, где-то весной 2018 года, книга выйдет на русском языке", - сказал он.

Говоря о высокой оценке романа жюри Букеровской премии, Обгольц заметил, что она заслужена.

"Заслужена она в том плане, что это, пожалуй, единственный роман из финалистов, написанный не в обычном реалистическом ключе, а именно как наследник авангардной традиции, - сказал собеседник агентства. - Это достаточно сложный для восприятия роман с необычной структурой построения, использующий и литературу факта, и реальные источники, и вымышленные исторические источники".

"Читателю предстоит понять, где кончается вымысел и где начинаются факты, - сказал Обгольц. - Этот роман для тех, кому мало реализма, но кто в тоже время не готов к чистому жанру фантастики. Эту традицию можно черпать от Эдгара По".

Жанр, по словам редактора, можно охарактеризовать как "трансгрессивный реализм". "Весь роман - это попытка вырваться за пределы жанра", - подытожил он.

О книге

Книга 58-летнего американского писателя, который до этого был более известен своими рассказами, стала своеобразным исследованием смерти. Она повествует о том, как президент США Авраам Линкольн (1809-1865) приходит в 1862 году на могилу своего сына, Вилли, скончавшегося в возрасте одиннадцати лет в самом начале гражданской войны.

На кладбище Джорджтауна Линкольн оказывается в промежуточном состоянии, которое буддисты называют "бардо", и ведет интересные и захватывающие диалоги с душами умерших людей.

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