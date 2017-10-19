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ФАС не нашла оснований для возбуждения дела по челябинской жалобе на рекламу к "Матильде"

Культура
19 октября, 12:01 UTC+3 ТАСС

В ведомстве пришли к выводу, что в рекламных изображениях и текстах отсутствуют непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, не используются бранные слова

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© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС,19 октября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла оснований для возбуждения административного дела по уличной рекламе к фильму "Матильда", на которую, в частности, жаловалась жительница Челябинской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления антимонопольного ведомства.

Ранее сообщалось, что областное УФАС начало проверки по жалобе жительницы города Сатки на уличную рекламу к фильму "Матильда".

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"Челябинское управление ФАС... в связи с тем, что указанная реклама распространяется не только в Челябинской области, но и на территории других субъектов РФ, данное обращение перенаправило для рассмотрения в Центральный аппарат ФАС России. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что анализ распространявшейся на телевидении и рекламных конструкциях рекламы фильма "Матильда" показал, что в рекламных изображениях и текстах отсутствуют непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, не используются бранные слова", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в художественных произведениях авторы выражают свою оценку исторической правды, при существовании различных версий отдают предпочтение той, которая кажется им наиболее психологически правдоподобной, и, хотя и обращаются к историческим фактам, в то же время интерпретируют их в соответствии со своими творческими замыслами.

"В этой связи возражения относительно достоверности и полноты сведений о жизни Николая II, членов царской семьи и ее приближенных, содержащихся в фильме "Матильда", не могут рассматриваться в качестве доказательства недостоверности рекламы. При этом ФАС России не наделен компетенцией давать оценку каким-либо историческим событиям и фактам, в том числе изложенным в художественных произведениях, в частности, в художественном фильме "Матильда", - сказали в ведомстве.

История вопроса

Ранее сообщалось, что, по словам заявительницы, в рекламе содержится недостоверная информация при указании следующих сведений: "Тайна дома Романовых", "Тайна последнего русского царя", "Основано на реальных событиях", "Во всех кинотеатрах страны", "Главный исторический блокбастер года". Как указано в заявлении, историки выявили множество грубых расхождений описанных в фильме событий, образов персонажей и их высказываний с документированными историческими свидетельствами. Данное предположение основано, в том числе, на результатах изучения официальных трейлеров к фильму.

Кроме того, заявительница отмечает, что в прокатном удостоверении есть аннотация к фильму, который определен как "драма". Сведений о том, что указанное кинопроизведение является историческим блокбастером, этот документ не содержит.

Также она указывает на недопустимость использования в рекламе информации "Во всех кинотеатрах страны", поскольку некоторые кинотеатры уже публично сообщили об отказе от демонстрации фильма.

О фильме

Фильм "Матильда" посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971 гг.). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. Упоминание в картине об отношениях российского императора Николая II и балерины вызвало споры в обществе еще до выхода фильма в прокат.

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