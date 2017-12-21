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Новогодняя комедия "Елки Новые" выходит в российский прокат

Культура
21 декабря, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Одним из режиссеров и сценаристов фильма стал автор картины "Горько" Жора Крыжовников

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Продолжение новогодней франшизы - российская комедия "Елки Новые" - выходит в четверг в прокат. Только в Москве картина будет идти в 83 кинотеатрах.

Работа над лентой началась в сентябре 2016 года. Как отметили в пресс-службе компании BAZELEVS Тимура Бекмамбетова, в этом году креативным продюсером, одним из режиссеров и сценаристов фильма стал Жора Крыжовников ("Горько", "Самый лучший день"). Вместе с Бекмабетовым он собрал сценарную мастерскую из десяти человек, пять их лучших историй вошли в новую картину.

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Над съемками новелл вместе с Крыжовниковым работали режиссеры Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский и Алексей Нужный. В фильме будут новые герои - к Ивану Урганту и Сергею Светлакову присоединились Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Екатерина Климова, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис, Андрей Бурковский и Валентина Мазунина.

В пресс-службе рассказывают, что героев фильма ждет масса приключений. "Дружба Жени (Сергея Светлакова) с Борей (Ивана Урганта) едва не сгорит в огне семейного скандала; беременная Снегурочка (Юлия Александрова) отправится в Одиссею по новгородским семьям; отчаянная Галя (Валентина Мазунина) из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести новогоднюю ночь с любимым врачом (Антоном Богдановым); экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера (Даниила Вахрушева) из Тюмени и его возможного отчима (Дмитрия Нагиева); а ключевой герой комедии - мальчик Егор (Даниил Муравьев-Изотов) из Хабаровска поднимет "на уши" всю страну в поисках своей мамы", - поясняют в компании.

Ранее Жора Крыжовников сказал ТАСС, что продолжение фильмов "Елки" будет значительно смешнее предыдущих картин, "кроме традиционной новогодней атмосферы и мелодраматической ноты в "Елках" должен вырасти процент юмора, они должны быть значительно смешнее предыдущих частей". Общий бюджет ленты - 180 млн рублей.

"Елки новые" - продолжение популярной новогодней франшизы, новые части которой уже несколько лет выходят в прокат перед новогодними праздниками. Впервые фильм "Елки" представили в декабре 2010 года, тогда он состоял из восьми новелл, связанных между собой и происходящих 31 декабря в 11 российских городах. По словам Крыжовникова, "первые пять "Елок" в общей сложности посмотрели 150 млн человек - в кино, на ТВ и онлайн".

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