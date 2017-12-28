Все, что нужно знать о мультфильме "Три богатыря и принцесса Египта"

28 декабря в широкий прокат выходит анимационная картина "Три богатыря и принцесса Египта", рассказывающая о новых приключениях хорошо знакомых публике былинных богатырей: Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Лента уже заработала на предпоказах по России и СНГ более 19 млн рублей, однако получила смешанные отзывы критиков. ТАСС рассказывает, что известно об этом мультфильме.
Действие "Трех богатырей и принцессы Египта" происходит в канун Нового года. Пока остальные герои готовятся к празднику, сами витязи знакомятся со странным персонажем по имени Дурило. Оказывается, что это тринадцатый месяц, бесполезный, но мечтающий стать главным в году.
По преданию под одной из египетских пирамид хранятся волшебные весы, отвечающие за смену времен года. Дурило надеется получить их с помощью богатырей, чтобы осуществить свой коварный замысел.
Ради этого он притворяется Дедом Морозом и хитростью заманивает Илью, Никиту и Алешу в Египет. Однако планы тринадцатого месяца по завоеванию мира нарушают не только богатыри, но и их жены, и князь Киевский с конем Юлием, также оказавшиеся в Египте.
"Мы очень любим этот проект и героев, поэтому с удовольствием наградили их путешествиями, приключениями. На этот раз они полетят к пирамидам в Египет. Все наши герои попадут туда разными способами", — рассказал ТАСС продюсер мультфильма Сергей Сельянов.
Главные цифры
Роли озвучивали актеры Дмитрий Быковский-Ромашов (Илья Муромец), Валерий Соловьев (Добрыня Никитич), Дмитрий Высоцкий (конь Юлий). А актеру Олегу Куликовичу пришлось разговаривать голосами двух персонажей: Алеши Поповича и Змея Горыныча.
Как и во всех предыдущих частях франшизы, князя Киевского озвучивал Сергей Маковецкий. "Когда рисуешь этого персонажа, придумываешь с ним действия, эпизоды, перед глазами — Сергей Маковецкий! Его голос — это стопроцентное попадание, удача", — заявил в беседе с "Российской газетой" Константин Феоктистов.
Константин Феоктистов сам впервые попробовал себя в качестве актера озвучивания: ему досталась роль разбойника.
Алиса Курманаева