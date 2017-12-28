Все, что нужно знать о мультфильме "Три богатыря и принцесса Египта"

Действие "Трех богатырей и принцессы Египта" происходит в канун Нового года. Пока остальные герои готовятся к празднику, сами витязи знакомятся со странным персонажем по имени Дурило. Оказывается, что это тринадцатый месяц, бесполезный, но мечтающий стать главным в году.

По преданию под одной из египетских пирамид хранятся волшебные весы, отвечающие за смену времен года. Дурило надеется получить их с помощью богатырей, чтобы осуществить свой коварный замысел.

Ради этого он притворяется Дедом Морозом и хитростью заманивает Илью, Никиту и Алешу в Египет. Однако планы тринадцатого месяца по завоеванию мира нарушают не только богатыри, но и их жены, и князь Киевский с конем Юлием, также оказавшиеся в Египте.

"Мы очень любим этот проект и героев, поэтому с удовольствием наградили их путешествиями, приключениями. На этот раз они полетят к пирамидам в Египет. Все наши герои попадут туда разными способами", — рассказал ТАСС продюсер мультфильма Сергей Сельянов.