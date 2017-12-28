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Все, что нужно знать о мультфильме "Три богатыря и принцесса Египта"

Культура
28 декабря, 14:17 UTC+3

Уже восьмой по счету мультфильм о былинных витязях снова станет главным детским киноразвлечением на новогодние праздники

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Кадр из мультфильма "Три богатыря и принцесса Египта"

Кадр из мультфильма "Три богатыря и принцесса Египта"

© filmpro.ru

28 декабря в широкий прокат выходит анимационная картина "Три богатыря и принцесса Египта", рассказывающая о новых приключениях хорошо знакомых публике былинных богатырей: Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Лента уже заработала на предпоказах по России и СНГ более 19 млн рублей, однако получила смешанные отзывы критиков. ТАСС рассказывает, что известно об этом мультфильме.

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О чем мультфильм?

Действие "Трех богатырей и принцессы Египта" происходит в канун Нового года. Пока остальные герои готовятся к празднику, сами витязи знакомятся со странным персонажем по имени Дурило. Оказывается, что это тринадцатый месяц, бесполезный, но мечтающий стать главным в году. 

По преданию под одной из египетских пирамид хранятся волшебные весы, отвечающие за смену времен года. Дурило надеется получить их с помощью богатырей, чтобы осуществить свой коварный замысел.

Ради этого он притворяется Дедом Морозом и хитростью заманивает Илью, Никиту и Алешу в Египет. Однако планы тринадцатого месяца по завоеванию мира нарушают не только богатыри, но и их жены, и князь Киевский с конем Юлием, также оказавшиеся в Египте. 

"Мы очень любим этот проект и героев, поэтому с удовольствием наградили их путешествиями, приключениями. На этот раз они полетят к пирамидам в Египет. Все наши герои попадут туда разными способами", — рассказал ТАСС продюсер мультфильма Сергей Сельянов.

YouTube/Три богатыря

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Что известно о процессе создания мультфильма?

 

  • "Три богатыря и принцесса Египта" стали восьмым мультфильмом из цикла "Три богатыря". 
  • Режиссер картины Константин Феоктистов снял еще три картины из этого цикла: "Три богатыря на дальних берегах" (премьера в 2012 году),  "Три богатыря: Ход конем" (премьера в 2015-м) и "Три богатыря и морской царь" (премьера в 2017-м).
  • Мультфильм был создан на петербургской студии "Мельница", на которой также снимались остальные части франшизы. 
  • В интервью газете "Культура" Феоктистов рассказал, что "в кулуарах "Мельницы" давно бродила мысль сделать зимних "Богатырей" и включить в сюжет главного героя Нового года".

Главные цифры

  • Мультфильм предназначен для зрителей старше 6 лет, а его хронометраж составляет 75 минут
  • По данным портала "Кинобизнес сегодня", бюджет "Трех богатырей и принцессы Египта" составил 175 млн рублей.

Кадр из мультфильма "Три богатыря и принцесса Египта"

Кадр из мультфильма "Три богатыря и принцесса Египта"

© filmpro.ru

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Кто озвучивал героев?

Роли озвучивали актеры Дмитрий Быковский-Ромашов (Илья Муромец), Валерий Соловьев (Добрыня Никитич), Дмитрий Высоцкий (конь Юлий). А актеру Олегу Куликовичу пришлось разговаривать голосами двух персонажей: Алеши Поповича и Змея Горыныча. 

Как и во всех предыдущих частях франшизы, князя Киевского озвучивал Сергей Маковецкий. "Когда рисуешь этого персонажа, придумываешь с ним действия, эпизоды, перед глазами — Сергей Маковецкий! Его голос — это стопроцентное попадание, удача", — заявил в беседе с "Российской газетой" Константин Феоктистов.

Константин Феоктистов сам впервые попробовал себя в качестве актера озвучивания: ему досталась роль разбойника.

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Как прошли предпоказы мультфильма? Что думают критики?
  • В начале декабря ТАСС опубликовал результаты опроса, проведенного независимым исследовательским проектом Movie Research. Респондентам предложили выбрать фильмы, на которые они собираются купить билеты в новогодние каникулы. Согласно этому опросу, на "Трех богатырей и принцессу Египта" собирались пойти 35% респондентов.
  • Мультфильм уже был показан в Москве, Санкт-Петербурге и Оренбурге. Московская премьера прошла в кинотеатре "Формула кино" в ЦДМ. Посмотреть на новые приключения трех богатырей пришли олимпийская чемпионка Светлана Журова с сыном, актер Анатолий Белый с супругой, актрисы Наталья Лесниковская и Анна Чурина с детьми.
  • По данным портала "Кинобизнес сегодня" (https://www.kinobusiness.com/movies/tri-bogatyrya/), кассовые сборы новых "Трех богатырей" по России и СНГ еще до официального старта проката, на превью-показах, составили 19,7 млн рублей, а количество зрителей превью превысило 82 тыс.
  • А вот критики пока оценили фильм средне. На портале "Критиканство" средний балл по четырем добавленным рецензиям составил всего 58/100. Рецензент "Российской газеты" Александр Нечаев пишет, что "Богатыри" — это как восьмой сезон когда-то полюбившегося сериала, который смотрят вовсе не затем, чтобы узнать что-то новое, а просто потому, что прикипели к главным героям". А Борис Иванов с сайта Film.ru задается вопросом: "Если уж обещаете принцессу, то давайте принцессу! Неужели трудно было сочинить сценарий, в котором Нефертити на первом плане, а не в глубине сцены?"

Алиса Курманаева

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