"Рассказ служанки" обошел "Игру престолов" в номинации "Лучший драматический сериал"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. "Рассказ служанки" (The Handmaid’s Tale) завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал". Об этом объявлено на церемонии вручения кинопремии, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию ведет телекомпания NBC.

В этой категории борьбу вели популярный во всем мире сериал "Игра престолов" (Game of Thrones), номинированный в данной категории в пятый раз, "Корона" (The Crown), "Очень странные дела" (Stranger Things) и "Это мы" (This Is Us).

"Рассказ служанки" в борьбе за награду обошел известный сериал "Игра престолов", снятый по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения.

Мультипликационная лента "Тайна Коко" (Coco) стала обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший анимационный фильм". В номинацию были также включены "Босс-молокосос" (The Boss Baby), "Добытчица" (The Breadwinner), "Фердинанд" (Ferdinand) и "Ван Гог. С любовью, Винсент" (Loving Vincent).

"Тайна Коко", снятая Ли Анкричем и Эдрианом Молиной, повествует о 12-летнем Мигеле, который живет в семье сапожников в мексиканской деревушке и тайно мечтает стать музыкантом. Эта тема в семье считается табу из-за давнего проклятия. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая необъяснимая связь, и отправляется искать кумира в Страну мертвых.

Премьера анимационной картины состоялась в октябре 2017 года. Сборы от проката в мире превысили $555,7 млн.

Картина "На пределе" (Aus dem Nichts) немца Фатиха Акина завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В данной категории также конкурировали российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, режиссерская работа Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers), выдвинутая от Камбоджи, шведский "Квадрат" (The Square) Рубена Эстлунда, завоевавший в прошлом году главный приз Каннского кинофестиваля, а также "Фантастическая женщина" (Una mujer fantastica) чилийца Себастьяна Лелио.

Многие прочили победу работе Джоли, "Квадрату" и российской картине.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в прошлом году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри. Как и предыдущая работа Звягинцева "Левиафан", картина получила высокую оценку российских и международных критиков. "Нелюбовь" входит в шорт-лист из девяти кинокартин, претендующих на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Какие из них в итоге номинируют на эту престижную награду, станет известно 23 января.

Лента "Леди Бёрд" (Lady Bird) Греты Гервиг завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл". Об этом объявлено на церемонии вручения этой престижной премии, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

В номинации "Лучшая комедия или мюзикл" были также представлены картины "Горе-творец" (The Disaster Artist) Джеймса Франко, "Прочь" (Get Out) Джордана Пила, "Величайший шоумен" (The Greatest Showman) Майкла Грэйси, "Тоня против всех" (I, Tonya) Крэйга Гиллеспи.

Трагикомедия "Леди Бёрд" рассказывает о девушке, мечтающей вырваться из небольшого американского провинциального городка в Нью-Йорк. Главные роли сыграли Сирша Ронан и Тимоти Шаламе. Несколькими минутами ранее Ронан получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле". 23-летняя Ронан до этого дважды (в 2008 и 2016 годах) номинировалась на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Искупление" (Atonement) и "Бруклин" (Brooklyn).

Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) британца Мартина Макдоны завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".

Борьбу за награду в этой самой престижной номинации также вели фильмы "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканца Гильермо дель Торо, эпопея о Второй мировой войне "Дюнкерк" (Dunkirk) британца Кристофера Нолана, "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name) итальянца Луки Гуаданьино, "Секретное досье" (The Post) Стивена Спилберга.

"Три билборда..." - картина режиссера Мартина Макдоны о непорядочности и халатности тех, кто в силу своей профессии должен защищать и помогать обычным гражданам, о произволе и нежелании что-либо предпринимать. Лента уже завоевала награду 74-го Венецианского кинофестиваля (за сценарий).