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"Золотой глобус" присужден композитору фильма "Форма воды" и песне к "Величайшему шоумену"

Культура
8 января, 5:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, января. /ТАСС

В другой номинации победу одержал саундтрек к картине "Величайший шоумен" (The Greatest Showman)

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НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Композитор Александр Депла получил "Золотой глобус" за музыкальное оформление фильма "Форма воды" (The Shape of Water). Об этом объявлено на церемонии вручения этой престижной кинопремии, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию ведет телекомпания NBC.

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В другой номинации победу одержал саундтрек к картине "Величайший шоумен" (The Greatest Showman).

"Форма воды" - фильм режиссера Гильермо дель Торо. Это фантастическая история любви немой женщины из секретной лаборатории и человека-амфибии. Картина завоевала главную награду 74-го Венецианского кинофестиваля.

Драматический мюзикл "Величайший шоумен" рассказывает о жизни американского антрепренера Финеаса Тэйлора Барнума, организовавшего один из популярнейших бродячих цирков 19 века. В этом фильме режиссера Майкла Грэйси главную роль исполнил Хью Джекман.

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