Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Певца Александра Ведерникова похоронят на Миусском кладбище

Культура
10 января, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Похороны пройдут 12 января

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Советский, российский оперный певец, бывший солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников, скончавшийся во вторник на 91-м году жизни, будет похоронен на Миусском кладбище 12 января. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Большого театра.

Смотрите также
Александр Ведерников

Биография оперного певца Александра Ведерникова

"Александр Филиппович Ведерников будет похоронен на Миусском кладбище (Сущевский вал) в пятницу, 12 января", - сказали в пресс-службе. Отпевание пройдет в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, расположенном на Миусском кладбище. Начало церемонии в 10:00 мск. В 09:30 на кладбище отправится автобус от здания Большого театра.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской области. В 1955 году окончил Московскую консерваторию. С 1955 по 1958 год был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).

С 1958 по 1990 год Александр Ведерников был солистом Большого театра, где исполнил многие ведущие партии басового репертуара в операх русских и зарубежных классиков. С 2006 по 2009 год - консультант по вокалу в Большом театре. С 2008 года являлся художественным руководителем театра "Русская опера" в Москве.

Александр Ведерников за время своей творческой карьеры стажировался в театре La Scala, много гастролировал за рубежом. Его дискография насчитывает свыше 30 дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
3
Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблем РФ в Эгейском море
4
Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии
5
Спецслужбы США прослушивали телефон посла РФ с санкции секретного суда
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Путин призвал сохранить и усовершенствовать систему ЕГЭ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама