Певца Александра Ведерникова похоронят на Миусском кладбище

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Советский, российский оперный певец, бывший солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников, скончавшийся во вторник на 91-м году жизни, будет похоронен на Миусском кладбище 12 января. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Большого театра.

"Александр Филиппович Ведерников будет похоронен на Миусском кладбище (Сущевский вал) в пятницу, 12 января", - сказали в пресс-службе. Отпевание пройдет в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, расположенном на Миусском кладбище. Начало церемонии в 10:00 мск. В 09:30 на кладбище отправится автобус от здания Большого театра.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской области. В 1955 году окончил Московскую консерваторию. С 1955 по 1958 год был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).

С 1958 по 1990 год Александр Ведерников был солистом Большого театра, где исполнил многие ведущие партии басового репертуара в операх русских и зарубежных классиков. С 2006 по 2009 год - консультант по вокалу в Большом театре. С 2008 года являлся художественным руководителем театра "Русская опера" в Москве.

Александр Ведерников за время своей творческой карьеры стажировался в театре La Scala, много гастролировал за рубежом. Его дискография насчитывает свыше 30 дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.