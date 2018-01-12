Прощание с басом Александром Ведерниковым пройдет в храме на Миусском кладбище

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Прощание с оперным певцом, бывшим солистом Большого театра России, народным артистом СССР Александром Ведерниковым состоится в пятницу в Москве в храме на Миусском кладбище, где он и будет похоронен. Ведерников умер во вторник, 9 января, на 91-м году жизни.

"Церемония прощания не предусматривает гражданской панихиды, - сообщили ТАСС в пресс-службе Большого театра. - Отпевание пройдет в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, расположенном на Миусском кладбище (Сущевский вал). Начало церемонии в 10:00 мск".

Телеграмму соболезнования в связи с кончиной Александра Ведерникова направил родным и близким певца президент России Владимир Путин, назвав его одним из самых ярких и прославленных оперных исполнителей нашей страны. Глава государства отметил, что Ведерников "удивительным образом умел раскрыть всю многогранность и красоту мира музыки", поэтому его "искренне любили слушатели, ценили ученики, последователи, коллеги, которые видели в нем настоящего мастера, преданного служителя искусства".

Огромной потерей для мирового исполнительского искусства назвал уход Александра Ведерникова министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, Ведерников был "одним из крупнейших оперных певцов современности, обладателем редких вокальных данных и поразительного актерского темперамента".