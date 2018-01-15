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Голодец: фестиваль "Русские сезоны" направлен на культурное развитие детей и молодежи

Культура
15 января, 14:59 UTC+3 РИМ РИМ 15, января. /ТАСС

Вице-премьер правительства РФ отметила, что на фестивале большое внимание будет уделено вопросу будущих поколений

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РИМ, 15 января. /ТАСС/. Основные цели проведения фестиваля российской культуры "Русские сезоны" - это культурное воспитание будущих поколений, а также качественное изменение культурных и гуманитарных связей в мировом пространстве, сообщила 15 января вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Для нас важно, что разные мероприятия нацелены на разные аудитории. Для нас важен не только региональный аспект "Русских сезонов", но и то, что в нем будут задействованы разные представители общества<...>Особое внимание "Русских сезонов" будет уделено вопросу будущих поколений, и совершенно не случайно здесь открывал нашу пресс-конференцию Елисей Мысин (шестилетний пианист, финалист конкурса юных талантов "Синяя птица")", - сказала Голодец на пресс-конференции, посвященной открытию "Русских сезонов" в Италии.

Она подчеркнула, что этим жестом организаторы фестиваля хотели показать важность "формирования культуры у молодежи и детей", а также важность широкого культурного образования детей и поддержки юных талантов.

Кроме того, возрождение фестиваля "Русские сезоны", который насчитывает вековую историю и связан с именем культурного деятеля Сергея Дягилева, должно привести к формированию качественных культурных и гуманитарных связей между странами. "Возрождение этого проекта, как нам кажется, также приведет к новому качественному изменению культурных и гуманитарных связей в мировом пространстве, и, как мы надеемся, он приведет к появлению новых великих произведений культуры. Вот основная цель проведения "Русских сезонов" в разных странах", - сказала Голодец.

Второй фестиваль российской культуры "Русские сезоны" открылся в Риме 14 января концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Фестиваль в Италии продлится до конца 2018 года, он охватит более 40 городов. Программа фестиваля насчитывает более 250 мероприятий различной тематики: концерты классической музыки, театральные и балетные постановки, выставки, кинематографические фестивали и др. Фестиваль "Русские сезоны", который прошел в 2017 году в Японии, собрал более 3,5 млн зрителей.

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