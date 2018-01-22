В Петербурге начались съемки британского фильма о блокаде Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Съемки британского документального фильма о блокаде Ленинграда начались в Петербурге, сообщила в понедельник ТАСС режиссер Шарлотт Мелвилл.

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"Документальная лента будет посвящена судьбам нескольких человек, переживших блокаду Ленинграда. Они сами расскажут о своих воспоминаниях. Многим людям, с которыми мы планируем говорить, уже более 90 лет. У каждого из них есть своя трогательная история человеческой стойкости, и откуда бы ни была аудитория - из России, из Великобритании или других стран - мы все можем чему-то у них научиться", - отметила Мелвилл.

По ее словам, в британских школах детям рассказывают о блокаде Ленинграда, о Северных конвоях, но, по мнению режиссера, "этот период истории заслуживает более широкого внимания - особенно сейчас, когда у нас есть последняя возможность услышать об этих событиях из первых уст".

Мелвилл отметила, что к идее о съемках пришла благодаря семье. Ее мачеха родом из Ленинграда рассказывала Мелвилл о своей матери, которая стала свидетельницей блокадной зимы 1941-1942 годов, женщине недавно исполнилось 90 лет. "Мы подумали, что у нас будет возможность услышать истории других героев, которые смогли выжить в блокаду, пока они все еще с нами", - рассказала британка.

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Дед Шарлотт Мелвилл в годы Второй мировой войны в чине полковника британской армии сражался в 1942 году против немецких и итальянских войск под командованием Эрвина Роммеля в битве при Эль-Аламейне в Северной Африке. По словам британского режиссера, воспоминания ее деда она успела записать, многое из рассказанного им она "пронесет через всю жизнь".

Документальный фильм является независимым проектом, в котором принимают участие Мелвилл и оператор Джеймс Андерсон. Ранее они сотрудничали с вещательной корпорацией "Би-би-си" и каналом Discovery.

Помощь в съемках британской команде оказывают петербургские волонтеры. В рамках работы над фильмом они сотрудничают с Государственным музеем истории, с Государственным Эрмитажем, Музеем обороны и блокады Ленинграда и другими учреждениями. Планируется, что фильм будет показан на экранах Соединенного Королевства и России до конца этого года.