Кинотеатру "Пионер" может грозить штраф за показ фильма "Смерть Сталина"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Столичные полицейские пришли в кинотеатр "Пионер", который продолжил показ киноленты "Смерть Сталина" после отзыва прокатного удостоверения на фильм. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Кинотеатру может грозить за это штраф до 100 тыс. рублей.

"Несколько сотрудников полиции сегодня днем пришли в кинотеатр "Пионер", где продолжился показ фильма "Смерть Сталина" после его запрета", - сказал собеседник агентства, уточнив, что "кинотеатру может грозить штраф за показ фильма без прокатного удостоверения". Оштрафовать могут по статье 14.58 КоАП ("Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм")". Санкции данной статьи предусматривают административный штраф для юридических лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британской киноленты "Смерть Сталина" Армандо Яннуччи, которая должна была выйти на экраны 25 января. Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Минкультуры будет проверять факты показа в кинотеатрах фильма "Смерть Сталина", сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.