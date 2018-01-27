Зюганов назвал провокацией картину "Смерть Сталина"

СЕЛО РОЖДЕСТВЕНО, /Московская область/, 27 января. / ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что комедия Армандо Яннуччи "Смерть Сталина" не достойна называться фильмом и является провокацией.

"Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом. 100% провокация, направленная против нашего народа и нашей страны", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах пленума ЦК КПРФ, который начался в Подмосковье.

"Мы категорически против таких поделок, потому что они унижают народ. Я считаю, что такие фильмы тащить на наш экран не только недостойно, но и преступно", - добавил он. Зюганов назвал данную картину проявлением "русофобии и антисоветизма".

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти на экраны 25 января. Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Деятели культуры, посмотревшие картину, во вторник попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение.