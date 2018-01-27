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Кассовые сборы фильма "Движение вверх" превысили 2,5 млрд рублей

Культура
27 января, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Картина рассказывает о финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, в котором встретились сборные СССР и США

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Кадр из фильма "Движение вверх"

Кадр из фильма "Движение вверх"

© Централ Партнершип

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спортивная драма "Движение вверх", вышедшая в прокат 28 декабря 2017 года и ставшая самой кассовой картиной в истории российского кинопроката, собрала уже более 2,5 млрд рублей. Информация о сборах фильма приводится в субботу на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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По данным ЕАИС, общие сборы картины по состоянию на 19:00 мск составляют почти 2,508 млрд рублей.

Экшн-драма "Движение вверх" рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на "Оскар".

Над проектом также работали канал "Россия 1" во главе с Антоном Златопольским и компания "Централ партнершип" во главе с Павлом Степановым.

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