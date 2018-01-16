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Мединский назвал фильм "Движение вверх" образцовым отечественным кинопродуктом

Культура
16 января, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Министр культуры РФ отметил, что в фильме "есть и обобщения, и осмысление значимых общественных проблем, и расстановка акцентов "хорошо/плохо" - все то, что свойственно русской истории и культуре"

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает спортивную драму "Движение вверх", созданную студией ТРИТЭ Никиты Михалкова, образцовым отечественным кинопродуктом. Об этом глава ведомства написал во вторник в своей авторской колонке на сайте ТАСС.

Экспертное мнение

Автор: МЕДИНСКИЙ Владимир Мединский
Владимир

Владимир Мединский: "Движение вверх" — образцовый отечественный кинопродукт

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Ранее стало известно, что фильм "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева, вышедший в прокат 28 декабря, стал самой кассовой картиной в истории российского кинопроката. Картина, согласна данным Единой автоматизированной информационной системы, на сегодняшний момент собрала в российском прокате более 1,874 млрд рублей, опередив предыдущего лидера - фильм "Последний богатырь", получившего 1,672 млрд рублей.

"Это, я считаю, вообще в некотором роде самый удачный, даже образцовый отечественный кинопродукт, - отметил Мединский. - Он закольцовывает многолетние творческие искания нашего кинематографа: возвращается к якобы "утраченным" ценностям и смыслам великой школы советского кино и воспроизводит их в современном формате". По словам министра, показательна фигура главного киногероя.

"Это ведь не тренер, не персонально кто-то из баскетболистов и тем более не руководящие работники, - пояснил Мединский. - Нет, главный герой фильма - команда, сборная СССР, коллектив, единое целое, состоящее из ярких личностей и одухотворенное общей идеей, сплоченное общим трудом. Авторы фильма нарочито, подчеркнуто сделали ставку на команду, но и личностями не пожертвовали: каждый персонаж имеет свое лицо, характер, свою мотивацию. И, таким образом, кино все равно про людей - про их успех, который получается в результате общего труда".

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Министр добавил, что в фильме "есть и обобщения, и осмысление значимых общественных проблем, и расстановка акцентов "хорошо/плохо" - все то, что свойственно русской истории и культуре". Мединский отметил, что "доминирование традиционной ценностной шкалы, исторически присущих нашей культуре художественных образов и приемов, - примета и других успешных фильмов последних лет, просто в "Движении вверх" это выражено наиболее ярко".

Экшн-драма "Движение вверх" рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. Над проектом также работали канал "Россия-1" во главе с Антоном Златопольским и компания "Централ партнершип" во главе с Павлом Степановым.

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