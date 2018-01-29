Канадке Барбаре Ханниган присуждена Grammy, не доставшаяся Хворостовскому

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Премия Grammy в номинации "Лучший классический сольный вокальный альбом" присуждена канадской оперной певице Барбаре Ханниган за исполнение увертюры Girl Crazy Джорджа Гершвина в обработке итальянского композитора Лучано Берио. В этой категории посмертно выдвигался певец Дмитрий Хворостовский. Об этом объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

На премию в данной категории также претендовал российский дирижер Максим Емельянычев и Джойс ДиДонато с оркестром Il Pomo d'Oro за работу над диском In War and Peace с музыкой Генделя, Перселла и Монтеверди; французский контратенор Филипп Жаруски и немецкая скрипачка Петра Мюллеянс; дирижер Фрайбургского барочного оркестра (кантаты Иоганна Баха и Георга Телемана) и американский оперный певец Николас Пан с аккомпаниатором Мирой Хан (альбом Gods & Monsters на основе старинных немецких легенд).

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, ушедший из жизни в прошлом году в возрасте 55 лет, номинировался за исполнение произведения для голоса и фортепиано на стихи Сергея Есенина "Отчалившая Русь". Вместе с Хворостовским на престижную премию был выдвинут художественный руководитель Армянского академического театра оперы и балета имени Спендиарова, главный дирижер Каунасского симфонического оркестра Константин Орбелян.

В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных опухолью мозга, Хворостовский перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. 22 ноября прошлого года певец скончался в Лондоне в возрасте 55 лет. 28 ноября того же года состоялась церемония захоронения капсулы с частью праха легендарного оперного баритона на Новодевичьем кладбище в Москве. По завещанию Хворостовского, его прах разделили на две части, чтобы захоронить в Москве и в Красноярске, откуда родом певец.

Емельянычев - лауреат многих международных конкурсов, в том числе Конкурса пианистов-дирижеров им. Ханса фон Бюлова (2012, Германия), Конкурса клавесинистов в Брюгге (2010, Бельгия), Конкурса клавесинистов им. Волконского (2010, Москва), в 2014 году был удостоен специального приза Российской национальной премии "Золотая маска".