Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил разработать механизмы поддержки кинематографии в регионах

Культура
5 февраля, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Кроме того, кабмину поручено утвердить решение об уменьшении размера части ежегодной прибыли киноконцерна "Мосфильм"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые механизмы финансовой поддержки отечественной кинематографии в регионах, а также снизить долю прибыли киноконцерна "Мосфильм", подлежащей перечислению в федеральный бюджет. Такое поручение дано по итогам заседания совета при президенте по культуре и искусству, сообщает пресс-служба Кремля.

Смотрите также

Путин поручил к 1 июля подготовить проект закона "О культуре"

Путин призвал создавать в регионах сеть культурных центров

Путин подписал закон о налоговых льготах при перемещении культурных ценностей

"Правительству подготовить совместно с представителями кинематографического сообщества и представить предложения, касающиеся внедрения новых механизмов финансовой поддержки отечественной кинематографии, в том числе за счет средств внебюджетных источников, в целях развития региональных продюсерских центров и проката национальных фильмов", - говорится в опубликованном перечне.

Кроме того, кабмину поручено утвердить решение об уменьшении размера части ежегодной прибыли киноконцерна "Мосфильм", подлежащей перечислению в федеральный бюджет. Правительство также должно будет учредить международный конкурс имени Сергея Рахманинова, который будет проводиться среди дирижеров, пианистов и композиторов. Отчитаться об исполнении этих поручений правительство должно до 15 августа 2018 года.

Помимо этого, президент поручил предусмотреть, начиная с 2018 года, ежегодное выделение из бюджета Министерству культуры 700 млн рублей на финансирование расходов по созданию и показу новых театральных постановок в рамках проекта "Театр - детям". Также кабмин должен будет обеспечить финансирование работ по созданию в России сети специализированных хранилищ археологических материалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
5
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
6
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
7
В кабмине ФРГ критически отнеслись к поездке немецких депутатов в Крым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама