Путин поручил разработать механизмы поддержки кинематографии в регионах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые механизмы финансовой поддержки отечественной кинематографии в регионах, а также снизить долю прибыли киноконцерна "Мосфильм", подлежащей перечислению в федеральный бюджет. Такое поручение дано по итогам заседания совета при президенте по культуре и искусству, сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству подготовить совместно с представителями кинематографического сообщества и представить предложения, касающиеся внедрения новых механизмов финансовой поддержки отечественной кинематографии, в том числе за счет средств внебюджетных источников, в целях развития региональных продюсерских центров и проката национальных фильмов", - говорится в опубликованном перечне.

Кроме того, кабмину поручено утвердить решение об уменьшении размера части ежегодной прибыли киноконцерна "Мосфильм", подлежащей перечислению в федеральный бюджет. Правительство также должно будет учредить международный конкурс имени Сергея Рахманинова, который будет проводиться среди дирижеров, пианистов и композиторов. Отчитаться об исполнении этих поручений правительство должно до 15 августа 2018 года.

Помимо этого, президент поручил предусмотреть, начиная с 2018 года, ежегодное выделение из бюджета Министерству культуры 700 млн рублей на финансирование расходов по созданию и показу новых театральных постановок в рамках проекта "Театр - детям". Также кабмин должен будет обеспечить финансирование работ по созданию в России сети специализированных хранилищ археологических материалов.