Владимир Васильев рад провести в Кремле оперный бал в честь Франко Дзеффирелли

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Гала-концерт "Оперный бал Елены Образцовой" в честь 95-летия итальянского режиссера Франко Дзеффирелли пройдет 2 марта в Москве на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД).

Одним из ведущих этого мероприятия станет танцовщик и балетмейстер, народный артист СССР Владимир Васильев. В четверг Васильев заявил в беседе с ТАСС, что рад будет поздравить Дзеффирелли с юбилеем с кремлевской сцены.

"Я рад, что именно в России, в Кремле, чествуют этого великого мастера, и горжусь тем, что могу сказать ему слова любви и благодарности с московской сцены от себя и всех любителей прекрасного не только в кино и в театре, но и во всех областях искусства", - заявил Васильев, отметив, что давно связан с Дзеффирелли узами творческой и человеческой дружбы.

Долгий союз

"Наша первая встреча с Франко Дзеффирелли, которая оказалась для меня такой счастливой и творчески, и человечески, состоялась в 1981 году на съемках его знаменитого фильма-оперы "Травиата" с Терезой Стратос и Пласидо Доминго, - рассказал Васильев. - Помню, мы с Катей (народная артистка СССР Екатерина Максимова - прим. ТАСС) танцевали как приглашенные звезды в "Дон Кихоте" в Вене, и вдруг в номере гостиницы раздался звонок нашей подруги из Лондона - леди Сен Джаст, урожденной княгини Оболенской.

Она сказала, что сейчас нам будет звонить ее друг Франко Дзеффирелли (а она была дружна и с Висконти, и с Теннесси Уильямсом), которому она рекомендовала нас как лучшую в мире пару для исполнения Испанского танца на балу у Флоры в его фильме "Травиата".

"Только, пожалуйста, не отказывайтесь!" - в заключение попросила нас она".

"И действительно, нам позвонили от Франко из Чинечитта ("итальянского Голливуда") с просьбой принять участие в съемках, - продолжил Васильев. - Я хорошо знал эту небольшую танцевальную сцену в опере. У нас в Большом театре ее обычно исполнял кордебалет или миманс, поэтому я тогда заметил Кате, а что там нам делать: это же - небольшая сценка? И Катя, спасибо ей, сказала: "Да какая разница, главное - мы будем иметь возможность поработать с великим режиссером".

Так, по словам Васильева, они оказались на съемочной площадке у Франко Дзеффирелли.

"Там все было великолепно: красота декораций и костюмов просто ослепляла, - поделился артист. - Мы еще не знали тогда, какой замечательный художник, а не только режиссер перед нами. Правда, сразу смутил роскошный толстый ковер, на котором нам предстояло танцевать, и это было действительно нелегко, также пришлось самому переделать созданные для нас танцы - благо, Франко сказал: "Делай что хочешь!"

"Это были дни настоящей радости и творческого удовольствия - работать с ним, а в выходные бывать на его знаменитой даче в Позитано, где когда-то бывали и Дягилев, и Мясин, и Нижинский, а мы тогда встретились там с Леонардом Бернстайном, - напомнил Васильев. - А фильм "Травиата" мы с Катей увидели много позже в одном из кинотеатров Парижа, когда были там на гастролях. Как же было приятно, когда после нашей сцены на экране весь зрительный зал начал аплодировать. Лишнее доказательство того, что маленьких ролей не бывает!"

"Потом Франко приглашал меня уже как хореографа в свои сценические постановки "Аиды" в Римской опере, Ла Скала, на Арене ди Верона, в Театро Массимо и "Травиаты" в Римской опере. Я не раз бывал на его вилле в Риме на виа Аппиа", - рассказал Васильев.

"Красота окружает этого человека во всем, - подчеркнул он. - Дзеффирелли часто повторяет, что, несмотря ни на какие современные моды и тенденции, по-прежнему воспевает красоту, продолжая великие традиции итальянского театра, и с этой дороги его никто никогда не мог свернуть". "Спасибо тебе, Франко, что ты дарил и даришь красоту людям. Будь здоров, дорогой, и живи долго-долго!" - пожелал Владимир Васильев.

Программа бала

Гала-концерт "Оперный бал Елены Образцовой" в честь 95-летия выдающегося итальянского режиссера Франко Дзеффирелли организован Фондом Образцовой.

Как сообщается в пресс-релизе устроителей мероприятия, грандиозный гала-концерт станет путешествием в оперный мир Дзеффирелли. Мультимедийное шоу начнется в залах музея Дзеффирелли во Флоренции и продолжится во фрагментах спектаклей режиссера, которые оживут на сцене Кремлевского дворца в исполнении звезд мировой оперы. Они будут сопровождаться 3D-декорациями, созданными по эскизам его постановок.

Автором идеи выступил сам Дзеффирелли, а проработку концепции и постановку осуществит его ученик, итальянский режиссер Марко Гандини, с успехом работающий на лучших оперных сценах мира.

В предстоящем гала-концерте планируется выступление российских певцов и звезд мировой оперы, в их числе Мария Гулегина, Рамон Варгас, Йонхон Ли, Юсиф Эйвазов, Вероника Джиоева, Ксения Дудникова, Олеся Петрова, Екатерина Сергеева, Владислав Сулимский.

Ведущими мероприятия станут знаменитая французская актриса, исполнительница главной роли в фильме Дзеффирелли "Каллас навсегда" Фанни Ардан и танцовщик и хореограф, народный артист СССР Владимир Васильев.

За дирижерский пульт в этот вечер встанет итальянский дирижер Олег Каэтани. Концерт пройдет в сопровождении Академического Большого хора "Мастера хорового пения". Программа включает фрагменты из спектаклей режиссера "Трубадур", "Аида", "Бал-маскарад", "Дон Карлос", "Сельская честь", "Кармен".

О Дзеффирелли

Франко Дзеффирелли - итальянский кинорежиссер и постановщик оперы, а также актер, художник, сценограф, декоратор, сценарист. В его оперных постановках пели Мария Каллас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. Дзеффирелли ставил спектакли для всех величайших сцен мира - от Метрополитен-опера до Ла Скала и Арена ди Верона. Среди его киноработ - "Ромео и Джульетта" (1968), "Укрощение строптивой" с Элизабет Тейлор (1967), "Гамлет" (1990) и "Каллас навсегда" (2002), где роль легендарной певицы исполнила Фанни Ардан.

Примечателен факт, что Дзеффирелли - уроженец Флоренции, "города искусств" и колыбели Возрождения, - потомок рода Леонардо да Винчи, что недавно было доказано документально. Сам режиссер признается, что всегда чувствовал родство с великим мастером, от которого, как он шутит, унаследовал артистические гены.