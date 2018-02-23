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Минкульт Франции подтвердил подлинность найденной картины Эдгара Дега "Хористы"

Культура
23 февраля, 18:12 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, февраля. /ТАСС

О судьбе полотна ничего не было известно после его кражи из музея в Марселе

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ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры Франции подтвердило в пятницу, что обнаруженная на прошлой неделе таможней картина является подлинником работы импрессиониста Эдгара Дега "Хористы", украденной неизвестными в 2009 году. Об этом сообщило агентство France-Presse.

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"Первые данные экспертизы позволяют утверждать, что речь идет именно о том произведении, которое было похищено", - цитирует агентство заявление ведомства. Министр культуры Франсуаз Ниссен подчеркнула, что "счастлива, что удалось найти столь ценное произведение из коллекции государственного музея, окончательная пропажа которого представляла бы собой значительную потерю для художественного наследия импрессионизма".

Работники французской таможни 16 февраля нашли картину при осмотре багажного отделения автобуса на автостоянке в департаменте Сена и Марна юго-восточнее Парижа. Никто из пассажиров автобуса не признался, что полотно принадлежит ему.

Картина, находившаяся в постоянной экспозиции парижского Музея Орсе, была в 2009 году предоставлена им для временной выставки марсельскому музею Кантина. Оттуда ее похитили при загадочных обстоятельствах. Пропажу обнаружили утром, при этом никаких следов взлома в здании не было замечено. Следствие рассматривало три версии: грабителем мог быть один из посетителей, злоумышленник мог тайно проникнуть в здание извне, либо же это был сотрудник музея.

Картина Дега небольшого размера - 32 на 27 см. Она выполнена пастельными красками. Картина создана знаменитым импрессионистом в 1877 году, на ней изображены стоящие в театральных костюмах на оперной сцене участники небольшого хора.

Стоимость картины, по данным Объединения французских музеев, составляет €800 тыс. Работники марсельского музея утверждали, что ее подлинная стоимость €30 млн. Музей Орсе отказывается предоставить какие-либо сведения о цене полотна.

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