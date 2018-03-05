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Участники церемонии вручения "Оскара" прибывают на ковровую дорожку

Культура
5 марта, 2:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, марта. /ТАСС

На церемонии присутствует актриса Эшли Джадд, обвинившая продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

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Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
© Jordan Strauss/Invision/AP
Мира Сорвино, Эшли Джадд и Сальма Хайек
Мира Сорвино, Эшли Джадд и Сальма Хайек
Мира Сорвино, Эшли Джадд и Сальма Хайек
© Charles Sykes/Invision/AP
Марго Робби
Марго Робби
Марго Робби
© Jordan Strauss/Invision/AP
София Карсон
София Карсон
София Карсон
© Jordan Strauss/Invision/AP
Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг
Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг
Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг
© Jordan Strauss/Invision/AP
Мартин Макдонах
Мартин Макдонах
Мартин Макдонах
© Jordan Strauss/Invision/AP
Пас Вега
Пас Вега
Пас Вега
© Jordan Strauss/Invision/AP
Элиизабет Чеймберс и Арманд Хаммер
Элиизабет Чеймберс и Арманд Хаммер
Элиизабет Чеймберс и Арманд Хаммер
© Jordan Strauss/Invision/AP
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
© Richard Shotwell/Invision/AP
Джулиус Теннон и Виола Дэвис
Джулиус Теннон и Виола Дэвис
Джулиус Теннон и Виола Дэвис
© Jordan Strauss/Invision/AP
Аньес Варда и JR
Аньес Варда и JR
Аньес Варда и JR
© Jordan Strauss/Invision/AP
Грета Гервиг и Тимоте Шаламе
Грета Гервиг и Тимоте Шаламе
Грета Гервиг и Тимоте Шаламе
© Jordan Strauss/Invision/AP
Эллисон Дженни и Стивен Роджерс
Эллисон Дженни и Стивен Роджерс
Эллисон Дженни и Стивен Роджерс
© Jordan Strauss/Invision/AP
Джордан Пил
Джордан Пил
Джордан Пил
© Jordan Strauss/Invision/AP
Бланка Бланко
Бланка Бланко
Бланка Бланко
© Richard Shotwell/Invision/AP
Лука Гуаданьино
Лука Гуаданьино
Лука Гуаданьино
© Jordan Strauss/Invision/AP
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Сэм Рокуэлл
© Jordan Strauss/Invision/AP
Мира Сорвино, Эшли Джадд и Сальма Хайек
© Charles Sykes/Invision/AP
Марго Робби
© Jordan Strauss/Invision/AP
София Карсон
© Jordan Strauss/Invision/AP
Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг
© Jordan Strauss/Invision/AP
Мартин Макдонах
© Jordan Strauss/Invision/AP
Пас Вега
© Jordan Strauss/Invision/AP
Элиизабет Чеймберс и Арманд Хаммер
© Jordan Strauss/Invision/AP
Дональд Сазерленд
© Richard Shotwell/Invision/AP
Джулиус Теннон и Виола Дэвис
© Jordan Strauss/Invision/AP
Аньес Варда и JR
© Jordan Strauss/Invision/AP
Грета Гервиг и Тимоте Шаламе
© Jordan Strauss/Invision/AP
Эллисон Дженни и Стивен Роджерс
© Jordan Strauss/Invision/AP
Джордан Пил
© Jordan Strauss/Invision/AP
Бланка Бланко
© Richard Shotwell/Invision/AP
Лука Гуаданьино
© Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Звезды мирового шоу-бизнеса в воскресенье начали прибывать в театр "Долби" (Dolby Theater) в Лос-Анджелесе, где в ближайшие часы пройдет 90-я церемония вручения премии "Оскар". Гости проходят по красной ковровой дорожке, расстеленной на участке Голливудского бульвара. Трансляцию ведет телекомпания ABC.

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В Лос-Анджелесе сейчас плюс 17 градусов и безоблачная погода. При неблагоприятном прогнозе Американская академия киноискусств устанавливает над красной ковровой дорожкой тент и раздает зонты билетерам, проверяющим приглашения у входа в "Долби" (в 2017 году таких билетеров было 60). В таком случае они должны, как это было в 2015 году, укрывать от дождя прибывающих на машинах участников церемонии. В 2017 году тенты разместили даже вдоль путей, специально отведенных для прохода звезд шоу-бизнеса от пункта прибытия их автомобилей до ковровой дорожки. В этом году установлен прозрачный навес на случай резкой смены погоды.

Умеренные тона

Одной из первых к театру прибыла актриса Эшли Джадд. Она была одета в длинное фиолетовое платье до пят, на груди у нее было тяжелое ожерелье. 49-летняя Джадд, обвинившая продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, была признана самым выдающимся представителем шоу-бизнеса в США в 2017 году руководством и журналистским коллективом информационного агентства Associoated Press. Эта актриса ранее номинировалась на премию "Золотой глобус" за роли в картине "Любимчик" (De-Lovely, 2004) и телефильме "Норма Джин и Мэрилин" (Norma Jean & Marilyn, 1996).

Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Великая Афродита" (Mighty Aphrodite, 1995) Мина Сорвино выбрала длинное розовое платье с пышной юбкой и шлейфом, лиф сшит наискось так, чтобы бретелька облегала левое плечо. Джейн Фонда была одета в белое, чуть кремового цвета платье с плечиками и фигурным вырезом на груди, наряд выгодно подчеркивает изящество фигуры.

Обращает на себя внимание относительно строгая палитра цветов дамских нарядов и явный отказ от крайне смелых декольте. В подобных платьях знаменитости красовались на уже прошедших церемониях вручения музыкальной премии Grammy и кинематографической "Золотой глобус". Много пастельных, белых, серебристых и стальных тонов, в этом сезоне женщины явно предпочитают жакеты. Одной из немногих отступлений стала мексиканская актриса Эйса Гонсалес, позировавшая в ярко-желтом наряде, открытом спереди и сзади.

Вупи Голдберг выбрала свободное платье-сарафан экзотической, но не бьющей в глаза расцветки. В отличие от большинства женщин на ковровой дорожке, темнокожая актриса не сняла солнцезащитные очки и не побоялась продемонстрировать татуировку на обнаженном плече.

В общей толпе видны Квентин Тарантино, Джейк Джилленхол, Кристофер Пламмер и многие другие. Мужчины на церемонии должны быть одетыми строго и однотипно - в черный смокинг с "бабочкой", широкий пояс и белоснежную рубашку. Исполнитель главной роли в картине "Черная пантера" (Black Panther, 2018) Чедвик Боузман позволил себе немного отойти от этого дресс-кода. Темнокожий актер из штата Южная Каролина выбрал пиджак коричневого цвета с отложным воротником черного цвета.

Против домогательств

На юбилейной церемонии вручения "Оскара" не ожидается громких акций движения под названием Time's Up в защиту женщин по всей стране от сексуальных домогательств и дискриминации. Как сообщила газета The New York Times (NYT), организаторы Time's Up не призывали участников в знак солидарности явиться на шоу в черном, как это было на вручении кинопремии "Золотой глобус", или с белой розой, как это было на раздаче музыкальной Grammy. Вместо этого достаточно будет приколоть на одежду значок со слоганом Time's Up или MeToo.

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Организаторы движения побеседовали с представителями Академии и телекомпании ABC, отвечающей за трансляцию церемонии. По данным NYT, стороны условились, что тема защиты женщин будет органично вплетена в программу вручения премии, но так, чтобы не затмевать по значимости 90-ю церемонию. Ведь "Золотой глобус" и состоявшиеся вручения премий профессиональных объединений режиссеров, актеров и сценаристов являются этапами оскаровского сезона, а нынешняя церемония - его кульминацией.

Отправной точкой формирования #MeToo стал незатухающий скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. С октября 2017 года его обвинили в домогательствах уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. К движению примкнули работницы американской киноиндустрии, телевидения и театра, объединившиеся под названием Time's Up в защиту женщин по всей стране от сексуальных домогательств и дискриминации. Эту инициативу поддержали не менее 300 женщин, работающих в сфере шоу-бизнеса: актрис, сценаристов, режиссеров, продюсеров и руководителей компаний.

Контроль за оружием

Звезды шоу-бизнеса в этот раз могут стать участниками еще одной кампании. Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, участникам церемонии предложено приколоть значки с хештегом #NeverAgain в знак солидарности с родственниками 17 жертв недавней бойни в школе города Паркленд (штат Флорида) и поборниками ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в США. Автором этой инициативы является общественная организация Everytown for Gun Safety, учрежденная бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом.

Интерес публики к трансляции шествия не менее велик, чем к самому награждению победителей. В прошлом году для освещения церемонии было выдано 1804 аккредитации, на красной ковровой дорожке (274,3 м на 10 м) работали 50 фотографов.

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