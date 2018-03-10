Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нью-Йорке продали с аукциона картины русских художников

Культура
10 марта, 9:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Полотно "Смеющаяся баба" Филиппа Малявина ушло с молотка за $197 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы
Картина художника Филиппа Малявина "Жизнь в деревне"

Картина художника Филиппа Малявина "Жизнь в деревне"

© Александра Краснова/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Коллекция картин русских художников была распродана с торгов, организованных в Нью-Йорке аукционным домом Shapiro Auctions.

По словам его директора Евгения Шапиро, торги, завершившиеся в четверг, "были очень успешными", продано было около 70-80% лотов. "Я отметил, что рынок русского искусства восстанавливается, особенно в том, что касается наиболее громких имен из числа представителей социалистического реализма, а также русских мастеров середины XX века", - подчеркнул он.

"Согласно стратегии прошлых нескольких лет, на наших аукционах выставляют сейчас около половины русского материала и около половины иного, в том числе азиатского, латиноамериканского и прочего", - отметил он, пояснив, что это делает торги более интересными. "Кроме того, мы рады ознакомить американских и европейских коллекционеров с русским искусством. Это, в свою очередь, означает, что те же американские коллекционеры приходят к нам, если у них есть русское искусство на продажу", - констатировал Шапиро.

О главных лотах

В числе заслуживающих наибольшего внимания лотов глава Shapiro Auctions назвал картину "Смеющаяся баба" Филиппа Малявина (1869-1940). Полотно, на котором изображена деревенская женщина в ярком наряде, ушло с молотка за $197 тыс. Его оценочная стоимость составляла $40-60 тыс.

Смотрите также
Илья Глазунов

Вдохновение не покидало его: деятели культуры и политики об Илье Глазунове

По мнению директора аукционного дома, полотно является "очень русским по своему содержанию" и, "несомненно, очень привлекательным для коллекционеров любого искусства" из-за проявленного художником мастерства при обращении с формами и цветом. Картина, как отметил Шапиро, была "свежей для рынка". Его выставила на торги живущая в США женщина, родственник которой приобрел полотно у Малявина в начале XX века.

Картина Константина Вялова (1900-1976) "Сурамский перевал" была продана почти за $110 тыс. "Это еще один шедевр кисти одного из наиболее влиятельных русских художников XX века", - полагает Шапиро. Оценочная стоимость картины составляла $50-80 тыс.

Полотно скончавшегося в 2017 году советского и российского художника-живописца, основателя и ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (1930-2017) "Девушка в джинсах" было продано за $18,75 тыс. Оценочная стоимость составляла $5-7 тыс. 

Влияние аукциона 

Шапиро отметил, что успех аукциона "окажет положительное влияние на рынок". "Коллекционеры будут в большей степени склонны к тому, чтобы выставить на торги хорошие работы, которые они придерживали в последние несколько лет, во время спада на рынке", - добавил он, предположив, что это может произойти уже этой весной или осенью.

Всего на торги были выставлены более 400 лотов, в том числе картины, скульптуры, фотографии, книги, статуэтки, посуда и драгоценности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Илья Глазунов
Персоны
Глазунов, Илья Сергеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
2
СМИ: бывший полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом внешней разведки Британии
3
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
4
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Вице-спикер Рады: Украина обрела статус "страны-аспиранта" в НАТО
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама