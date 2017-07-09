Вдохновение не покидало его: деятели культуры и политики об Илье Глазунове

Илья Глазунов, советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР скончался в Москве на 88-м году жизни. Воспоминания деятелей культуры и политиков о художнике - в материале ТАСС

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной Ильи Глазунова. Как отмечается в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Минкультуры, смерть художника, с которым глава ведомства был хорошо знаком, стала для него большим потрясением.

"Скорбная весть о кончине Ильи Сергеевича стала огромным потрясением и для меня лично, хорошо знакомого с художником, глубоко разделявшего его убеждения, уважавшего его принципы. Прошу родственников и близких Ильи Глазунова принять слова соболезнования и поддержки", - говорится в сообщении.

Мединский добавил, что Глазунов являлся одним из ярчайших представителей современного изобразительного искусства, который оставил после себя нечто большее, чем бесценную коллекцию шедевров. "Для нашей страны его работы имеют множество измерений: это летопись ее истории, хроника ее взлетов и падений, галерея лиц ее героев - ушедших и грядущих", - подчеркнул министр.

Мединский также отметил, что Глазунов был настолько погружен в мир картин и образов, что вдохновение не покидало его даже в минуты отдыха.

Глазунов воспитал талантливых мастеров

Художник Сергей Андрияка считает Илью Глазунова выдающимся художником и учителем, воспитавшим прекрасных мастеров искусства, которыми гордится Россия.

"Это был выдающийся и художник, и деятель. Он совершил гражданский подвиг: создал уникальную академию живописи, ваяния и зодчества. Ребята с огромным увлечением учились и учатся всегда в этой академии. Конечно, гордостью России можно назвать многих выпускников, которые стали прекрасными мастерами и выдающимися художниками",- сказал Андрияка.

Он отметил, что Глазунов всегда был сторонником традиционной живописи и искусства, и поэтому воспитывал своих учеников на лучших образцах русского и западноевропейского искусства. "Сначала у него не было своей академии, он начинал работать в Цюриховском институте. Студенты в единственной мастерской Ильи Сергеевича Глазунова работали не только днем, но и по ночам. Это единственная мастерская, где всегда горел свет, потому что увлечены были ребята, они хотели многому научиться",- сказал собеседник агентства.

По его словам, Глазунов вкладывал свою душу в студентов, понимая, что это будущее. "Это первый человек в России, который начал обучать строго придерживаясь именно старых традиций живописи, рисунка, то есть, воспитывать на хороших музейных образцах, это первый художник, который потратил колоссальное время на обучение. Я считаю, что это - подвижничество, это очень большое дело, которое он оставил после себя. Самое главное, что ему удалось воспитать прекрасных мастеров, которые сегодня являются гордостью нашего русского отечественного изобразительного искусства", - подчеркнул Андрияка.

Уникальный вклад в российское искусство

Илья Глазунов развивал традиции русской реалистической живописи и внес уникальный вклад в отечественное искусство. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Андрей Ковальчук.

"Если говорить о том вкладе в искусство России, который он сделал - это, конечно, уникально. Кроме того, Илья Сергеевич был не только художником, он был и педагогом и крупным общественным деятелем", - сказал Ковальчук.

"Его позиция в отношении истории России, в отношении того, что было в Советском союзе, была достаточно острой. Я вспоминаю огромные очереди около Манежа, когда проходили его персональные выставки, и дискуссии, которые разворачивались по поводу его работ", - добавил собеседник агентства.

По словам Ковальчука, в сфере искусства Глазунов был приверженцем "классического современного искусства, продолжения традиций русской реалистической живописи". Создав Академию живописи, ваяния и зодчества, Глазунов поддерживал принципы классического искусства, подчеркнул он.

"В России существует очень серьезная система художественного образования, и Глазунов, в свою очередь, развивал ее. Многие его ученики уже стали самостоятельным художниками со своими зрителями. Его вклад как педагога тоже очень значительный", - сказал собеседник агентства.

Ковальчук также выразил соболезнования родным, близким и коллегам Глазунова.

Настоящий патриот

Глазунов был настоящим патриотом, его жизнь и добрые деяния навсегда останутся в памяти тех, кто его ценил. Такое мнение высказала в воскресенье спикер Совфеда Валентина Матвиенко в связи с кончиной художника.

По словам Матвиенко, мастерство талантливого художника, яркого и одаренного человека, неразрывно "связано с Россией, ее историей и культурой". "Настоящий патриот, человек, переживший тяжелые годы блокады Ленинграда, он искренне любил Отечество и переживал за его судьбу", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.

По словам председателя верхней палаты парламента, деятельность Глазунова высоко оценивалась не только в нашей стране, но и за рубежом, неоднократно отмечалась государственными международными наградами. "Его жизнь и добрые деяния не забудутся, несмотря на то, что его уже нет с нами", - подчеркнула Матвиенко.

Огромная потеря

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что уход из жизни Ильи Глазунова, который был основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества - огромная потеря для нашей страны. "Выдающийся живописец, посвятивший всю свою жизнь изобразительному искусству, Глазунов внес огромный вклад в развитие отечественной художественной школы", - цитирует спикера пресс-служба Госдумы.

Володин также добавил, что работы мастера всегда отличали "искренняя любовь к истории и культуре России, высокий профессионализм и верность традициям русского реализма".

Последняя выставка

Последняя выставка картин Ильи Глазунова проходила с апреля по июль в Великом Новгороде - городе, с которым у художника были особенные отношения. Об этом в воскресенье сообщили в Новгородском музее-заповеднике.

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в воскресенье в Москве на 88-м году жизни.

"С апреля по июль в Новгородском музее-заповеднике проходила последняя персональная прижизненная выставка народного художника СССР Ильи Глазунова за пределами столицы. Интерес к ней не утихал до последнего дня", - сказали в музее, отметив, что выставка завершилась 2 июля.

Советник гендиректора Новгородского музея-заповедника Исак Фрейдман, организатор выставки из постоянной экспозиции Государственной картинной галереи народного художника, рассказал об особом отношении художника к этому городу.

"Как мне рассказали сотрудники галереи, когда Илья Сергеевич услышал, что просят картины для Новгорода, то лично распорядился их отправить. Во-первых, это воспоминания об эвакуации в новгородскую деревню Гребло (1942-1944 - прим. ТАСС), во-вторых, он много работал, этюдничал здесь, когда учился в академии [художеств]. Он дал сюда пять или шесть работ из основной экспозиции галереи, что происходит крайне редко".

Глазунов написал множество картин, отражавших историю и природу Новгородчины. Так, широко известны его произведения "Господин Великий Новгород" и "Русская красавица", а картина "Новгородская деревня Гребло. Озеро Великое" связана с детскими воспоминаниями об эвакуации в Великую Отечественную войну. Также этому периоду он посвятил главу своей книги "Россия распятая". В 1988 году деревня опустела и была исключена из списка населенных пунктов Мошенского района.

Этим двум годам, с 1942 по 1944 годы, когда 11-летнего истощенного мальчика его дядя-военврач Михаил Глазунов вывез из блокадного Ленинграда, Илья Глазунов посвятил главу своей книги "Россия распятая". В ней он описывает приезд в Гребло и деревенскую жизнь, где вместе с местными ребятишками пас колхозную скотину и ходил в школу за несколько километров в деревню Кобожа.

Сохранилось и имя женщины, в семье которой выхаживали маленького Глазунова, - это солдатская вдова Марфа Скородумова. Свою спасительницу Глазунов несколько раз воспроизводил на картинах, посвященных Новгороду. Как рассказала ТАСС краевед Галина Иванова, по воспоминаниям родственников Скородумовой, "ребенок был очень ослабленный, в дистрофийном, очень тяжелом состоянии". Впоследствии Глазунов поддерживал тесные отношения с сыном Скородумовой, Григорием, и несколько раз приезжал в Гребло.