Большой театр посвятил нынешний сезон 200-летию Мариуса Петипа

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Одна из самых знаменательных дат в истории мирового балета отмечается 11 марта - 200-летие со дня рождения французского и российского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога Мариуса Ивановича Петипа (1818-1910 год).

Француз по происхождению, Петипа более 50 лет проработал в России, создав десятки балетов, в числе которых "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Баядерка", "Дочь фараона" и другие. Это бесценное наследие по сей день сохраняется в репертуаре театров разных стран, и прежде всего - в России. О значении творчества Петипа в контексте современного балетного искусства и бессмертии постановок великого мастера ТАСС рассказали в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ), где собеседниками агентства стали: генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, хореограф Юрий Григорович, народная артистка СССР Людмила Семеняка и народная артистка РФ Светлана Захарова.

"Петипа - наше все"

"Сегодня невозможно представить искусство балета без Петипа, создателя таких балетных шедевров, как "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Баядерка", "Раймонда", - заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин. - У литературоведов есть выражение: "Пушкин - наше все". Так вот для всех деятелей балетного театра "наше все" - это Петипа. Вполне естественно, что нынешний, 242-й сезон Большого театра проходит под знаком 200-летия Петипа".

Юбилейная дата, по словам руководителя ГАБТ, будет отмечена "торжественно и широко, с поистине государственным размахом". Так, 13 марта на Новой сцене ГАБТ пройдет гала-концерт Фестиваля российских балетных школ "Посвящение Мариусу Петипа". В программе вечера выступят 240 юных артистов из девяти ведущих балетных школ разных регионов России, в числе которых - Московская государственная академия хореографии (МГАХ), Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, Академия танца Бориса Эйфмана, Государственные хореографические училища Новосибирска и Перми, Башкирский хореографический колледж им. Рудольфа Нуреева.



Что касается текущего репертуара Большого театра, то в нем всегда присутствует значительная часть творческого наследия Петипа, которая в ближайшее время пополнится еще двумя спектаклями, отметил Урин. На Историческую сцену вернется "Дочь фараона", поставленная по мотивам одноименного балета Петипа французским хореографом Пьером Лакоттом. А на Новой сцене будет возобновлен балет "Коппелия", в котором хореография Петипа предстанет в редакции Сергея Вихарева.

Праздничные торжества по случаю юбилея Петипа предполагается провести уже под занавес сезона: гала-концерты с участием звезд мирового балета состоятся 31 мая и 1 июня на Исторической сцене Большого театра. Там же будет развернута посвященная Петипа выставка "Чародей танца", сообщил гендиректор ГАБТ.

Урин напомнил, что выставка "Два века Петипа" 7 марта уже открылась в Театральном музее имени А.А. Бахрушина. В экспозиции демонстрируются фотографии, книги, афиши, архивные документы, эскизы костюмов. Помимо предметов из собрания Бахрушинского музея, на выставке представлены экспонаты из музея Большого театра, РГАЛИ, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Мариинского театра, российских и зарубежных архивов и музеев.

В рамках экспозиции 6-8 июня состоится Международная научная конференция "Мариус Петипа. Империя балета: от возвышения до упадка", организованная Бахрушинским музеем совместно с Государственным институтом искусствознания и Большим театром. Конференция приурочена к дате заключения контракта между Мариусом Петипа и Дирекцией Императорских театров, проинформировал гендиректор ГАБТ.

"Живая легенда"

Своим мнением о значении Петипа для балетного театра поделился с ТАСС знаменитый хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович, который, по его словам, постигал стиль великого мастера с раннего детства.

"Первым из увиденных мною балетов Петипа была "Спящая красавица", а первым ученическим выступлением - участие в сценах из его "Пахиты". Знаменитую детскую мазурку возобновил для воспитанников младших классов Ленинградского хореографического училища замечательный деятель русского театра, сотрудник Петипа, блестящий знаток его сочинений - Александр Викторович Ширяев. Вводя нас в мазурку, Александр Викторович передавал нам свои знания стиля и почерка Петипа", - рассказал Григорович.

"По выходе из школы мы неизбежно вновь встречались с Петипа, - продолжил Григорович. - Мне довелось танцевать в Театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр - прим. ТАСС) партию Кота в сапогах в "Спящей красавице", участвовать там же в мазурке.

Были в моем репертуаре индусский танец из "Баядерки" и сарацинский танец из "Раймонды. Хореография Петипа существовала для нас практически повседневно, отнюдь не теоретически-умозрительно: мы застали "носителей языка" этого великого хореографа".

Григорович напомнил, что первой, взявшейся за сохранение балетного наследия после революции, когда старый репертуар отвергался и мог действительно навсегда исчезнуть, была Агриппина Ваганова. Ее историческое величие, помимо создания стройной системы подготовки балетного артиста, еще именно в этом - в сохранении классики в репертуаре, сохранении самой атмосферы, естественной среды ее обитания в новом времени, уточнил Григорович, отметив при этом, что возвращение к балетам Петипа на новом историческом витке проходило через их редакции другими балетмейстерами.

"Новое поколение балетмейстеров, и я в том числе, прибегли к собственным редакциям балетов Петипа, которые лично я предпринял в Москве, в Большом театре, и эта работа заняла не одно десятилетие", - сообщил Григорович.

Развивая тему, он рассказал, что на вопрос о переделках старых постановок лучше других ответил сам Петипа, который доказал, что старые спектакли неизбежно приходится реставрировать, рано или поздно наступает такое время. Результат бережной реконструкции зависит от таланта хореографа, взявшего на себя этот труд. "Прикоснулась рука Петипа к "Жизели", сочиненной Жюлем Перро и Жаном Коралли, и ему обязан русский и мировой балетный театр сохранением единственного в своем роде романтического балета", - считает Григорович.

"Понятие "балет Петипа" существует и каким-то удивительным образом передается во времени, - утверждает хореограф. - Иначе почему же тогда, в век потрясающих научных открытий и острого интеллектуализма, мы с таким глубоким восхищением продолжаем смотреть на вереницы теней в "Баядерке" и на отмеченное истинно балетным шиком grand pas "Раймонды"?" Секрет творческого долголетия Петипа, по мнению Григоровича, в том, что, помимо бесценных уроков в области хореографической формы, он учит высокому строю мыслей, высокому пониманию жизни и человека. "Вот почему Петипа сегодня – не только легенда, но живая, неотъемлемая часть современной жизни и практики балетного театра", - заявил Григорович.

"Балеты для сердца и души"

"Я станцевала практически во всех включенных в современный репертуар балетах Петипа", - сообщила в интервью ТАСС народная артистка СССР Людмила Семеняка. В недавнем прошлом прима-балерина Большого театра, она ныне является педагогом-репетитором ГАБТ.

Из биографии Семеняки известно, что родилась она в Санкт-Петербурге, училась в Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, после окончания которой была принята в Мариинский театр.

"Петипа мне передавала моя школа, - рассказала Людмила Ивановна. - Уже в 10-12 лет мы, ученицы Вагановки, участвуя в спектаклях Мариинского театра, выходили на сцену, на которой творил великий Петипа, и погружались в волшебную красоту его балетов. Помню, в детстве я была занята в групповых партиях в "Жизели", "Спящей красавице", станцевала сольную партию маленькой Мари в "Щелкунчике".

"А когда мне исполнилось 20 лет, - продолжила Семеняка, - меня пригласил Юрий Николаевич Григорович в Большой театр, где моим дебютом стала роль Одетты-Одиллии в "Лебедином озере". К этой важнейшей для любой балерины партии меня готовила Галина Уланова.

Потом Григорович предложил мне исполнить главную партию в "Спящей красавице".

По словам Семеняки, расцвета своего мастерства она достигла, когда исполняла главную партию в еще одном балете Петипа - в "Раймонде". "Это был возвышенный мадригал", - поделилась артистка.

Рассказывая об участии в балетах Петипа, она призналась, что никогда не испытывала волнения перед выходом на сцену. "Я буквально летела на сцену, чтобы поскорее донести до зрителей эту красоту, подарить им эти балеты для сердца и души", - сказала балерина, у которой сложились "родственные отношения" с Петипа: в день рождения великого хореографа 11 марта на свет появился и единственный сын Семеняки - Иван.

Впрочем, своими "детьми" считает Людмила Ивановна и своих учениц, в числе которых нынешняя прима Большого театра Светлана Захарова, которая, как в свое время и ее наставница, исполняет главные партии во многих балетах Петипа.

"Петипа навсегда" Прима Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова - очень востребованная балерина. Ее рабочий график расписан буквально по минутам, а в день бывает по пять репетиций. Во время короткого перерыва по просьбе ТАСС балерина четко и эмоционально сформулировала свое отношение к балетам Петипа.

"Мариус Петипа - гениальный хореограф. Он был рожден, чтобы творить", - сказала Захарова.

"Какое великое наследие он оставил нам! - отметила балерина. - Не было бы его, и мир не узнал бы самые знаменитые и любимые балеты. Невозможно даже себе представить, чтобы не существовало "Лебединое озеро"! Самый узнаваемый балет в мире"."Они останутся с нами навсегда, Петипа и его шедевры", - заключила Захарова.