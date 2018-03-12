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Презентация проектов "Союзмультфильма" началась с минуты молчания в память о Табакове

Культура
12 марта, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Министр культуры Владимир Мединский также выразил надежду, что новые проекты студии будут достойны классики, "в том числе и классики с участием Олега Павловича"

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Министр культуры РФ Владимир Мединский и председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева

Министр культуры РФ Владимир Мединский и председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил начать презентацию новых проектов киностудии "Союзмультфильма" с минуты молчания в память о Народном артисте СССР Олеге Табакове, который скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

"Начать придется с грустной ноты: от нас сегодня ушел человек, который озвучил десятки персонажей, актер-педагог, режиссер. Прошу вас почтить его память минутой молчания", - сказал Мединский.

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Он выразил надежду, что новые проекты "Союзмультфильма" будут достойны классики, "в том числе и классики с участием Олега Павловича". Мединский также отметил, что министерство будет помогать студии развиваться.

Голосом Табакова говорит кот Матроскин - персонаж из популярных мультфильмов об обитателях деревни Простоквашино по произведению детского писателя Эдуарда Успенского.

В свою очередь председатель правления киностудии Юлиана Слащева сообщила, что все новые серии нового мультфильма "Простоквашино" будут посвящены памяти Олега Табакова. "Все новые серии посвятим памяти Олега Табакова", - сказала она.

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