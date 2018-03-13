В Суздале открывается фестиваль анимационного кино

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Открытый Российский фестиваль анимационного кино начинает работу в вторник в Суздале Владимирской области. В мероприятии примут участие около 1,5 тыс. режиссеров, художников и сценаристов из 40 студий, сообщили организаторы.

В этом году прислали рекордное количество мультфильмов - более 300, из них жюри отобрало 108. В короткометражной программе представят 31 картину, в конкурсе также участвуют восемь дипломных работ, девять дебютов и 13 учебных фильмов. За главный приз в своей категории будут бороться шесть анимационных полнометражных фильмов: "Знаешь, мама, где я был?", "Сказ о Петре и Февронии", "Снежная Королева 3: огонь и лед", "Три богатыря и принцесса Египта", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" и "Фиксики. Большой секрет".

Оценивать картины будут режиссеры анимационного кино Дмитрий Геллер, Дмитрий Наумов, Екатерина Соколова, Софья Кравцова, а также художник анимационного кино Леонид Пожидаев. Организаторы сообщили, что в этом году впервые с мастер-классом приедет нидерландский художник-аниматор, трехкратный номинант на "Оскар" Михаэль Дюдок де Вит. Среди его самых известных короткометражных работ - "Монах и рыбка" (номинация на "Оскар 1995"), "Отец и дочь" ("Оскар 2001"), а также полнометражный фильм "Красная черепаха" (номинация на "Оскар 2017").

Ключевым событием деловой программы станет питчинг (очная презентация) проектов авторских мультфильмов для детей совместно с киностудией "Союзмультфильм". Питчинг помогает выстраивать диалог между перспективными авторами и продюсерами. "Союзмультфильм" всегда поддерживал и будет поддерживать талантливых российских аниматоров", - отметили в киностудии. Победителя определит художественный совет киностудии 16 марта, он получит возможность реализовать в стенах "Союзмультфильма" свой проект, уточнили организаторы.

В четверг, 15 марта, гости фестиваля первыми в России смогут увидеть мультфильм по мотивам сказок Гофмана "Гофманиада" киностудии "Союзмультфильм", который выйдет в российский прокат лишь во второй половине 2018 года. Работу над этим кукольным фильмом вели более 15 лет. Премьерный показ "Гофманиады" прошел в феврале этого года на Берлинском кинофестивале.

Торжественная церемония закрытия и награждения призеров состоится 18 марта. В рамках фестиваля также объявят номинантов Национальной анимационной премии "Икар", которую вручают ежегодно в День российской анимации - 8 апреля. Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится с 1996 года и представляет мультфильмы, произведенные на территории России и Белоруссии. До 2001 года смотр проходил в Тарусе, в дальнейшем - в Суздале.