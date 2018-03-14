Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Николая Лебедева выйдет в прокат в 2021 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский фильм "Мастер и Маргарита" с бюджетом в 800 млн рублей выйдет в прокат в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Марс Медиа".

"Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов ("Профит"), Леонард Блаватник ("Амедиа Продакшн") и Рубен Дишдишян ("Марс Медиа") выступят продюсерами фильма "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что режиссером и автором сценария стал Николай Лебедев, бюджет картины - 800 млн рублей. "В прокат "Мастер и Маргарита" выйдет в 2021 году", - добавили в пресс-службе.

Продюсеры о фильме

"Мастер" - один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения, - привели в компании слова Константина Эрнста. - Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения".

"То, что роман никогда не был закончен автором и в нем остаются зазубрины, - продолжил продюсер, - лишний повод надеяться, что удастся сделать сильную картину, так как экранизации завершенных и совершенных романов никогда не получаются равными первоисточнику".

"Больше 15 лет назад мы уже приближались к идее снять полнометражный фильм по "Мастеру и Маргарите", - отметил Рубен Дишдишян. - Но тогда, наверное, не хватило смелости, "мускулов", чтобы подступиться к роману. Всему свое время. Мне кажется, сейчас, когда индустрия и технологии стремительно развиваются, мы готовы к этому".

Леонард Блаватник выразил надежду, что "уникальная творческая команда воплотит на экране шедевр одного из великих русских писателей".

"Мастер и Маргарита" - мой самый любимый роман в мировой литературе, - прокомментировал Игорь Толстунов. - И я с неизменным удовольствием перечитываю его, каждый раз восхищаясь талантом и мастерством Булгакова".

Экранизации "Мастера и Маргариты"

Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.