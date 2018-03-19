Фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" стал лидером проката в РФ и СНГ за 8-11 марта

ТАСС, 19 марта. Американский приключенческий боевик "Tomb Raider: Лара Крофт" стал лидером проката в России и странах СНГ по итогам 8-11 марта.

Это следует из данных портала kinobusiness.com, опубликованных в воскресенье.

Картина режиссера Роара Утхауга собрала 236,7 млн рублей. Фильм, рассказывающий о приключениях "расхитительницы гробниц", стартовал в российском прокате 15 марта.

Второе место заняла отечественная комедия "Я худею" с 118,1 млн рублей. Третьим стал мультфильм "Шерлок Гномс", принесший 78 млн рублей.