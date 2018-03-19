Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" стал лидером проката в РФ и СНГ за 8-11 марта

Культура
19 марта, 2:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Всего за указанный период картина режиссера Роара Утхауга собрала 236,7 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Исполнительница роли Лары Крофт Алисия Викандер

Исполнительница роли Лары Крофт Алисия Викандер

© Photo by Evan Agostini/Invision/AP

ТАСС, 19 марта. Американский приключенческий боевик "Tomb Raider: Лара Крофт" стал лидером проката в России и странах СНГ по итогам 8-11 марта.

Смотрите также
Кадр из фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"

Лару Крофт бьют, а она расхищает: новый фильм "Tomb Raider"

Это следует из данных портала kinobusiness.com, опубликованных в воскресенье.

Картина режиссера Роара Утхауга собрала 236,7 млн рублей. Фильм, рассказывающий о приключениях "расхитительницы гробниц", стартовал в российском прокате 15 марта.

Второе место заняла отечественная комедия "Я худею" с 118,1 млн рублей. Третьим стал мультфильм "Шерлок Гномс", принесший 78 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
Владимир Путин с рекордом побеждает в первом туре выборов президента России
4
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
5
ТИК пока не принял решение по аннулированию результатов голосования УИК в Люберцах
6
СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте