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СМИ: Fiat Chrysler урегулировала иск, поданный родителями погибшего актера Ельчина

Культура
23 марта, 2:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, марта. /ТАСС

В 2016 году актера раздавил собственный автомобиль

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Антон Ельчин

Антон Ельчин

© AP Photo/Domenico Stinellis

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Автомобилестроительная компания Fiat Chrysler достигла внесудебного урегулирования иска, поданного в США родителями американского актера русского происхождения Антона Ельчина, который погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщил в четверг на своем сайте журнал The Hollywood Reporter.

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Ельчин погиб в июне 2016 года возле в возрасте 27 лет возле своего дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Актера раздавил собственный автомобиль. Припаркованный внедорожник Jeep Grand Cherokee съехал по крутому склону дороги и прижал молодого человека к металлическому забору. В этом положении тело актера обнаружили его друзья.

В августе того же года родители Ельчина подали в США в суд на Fiat Chrysler, которая произвела автомобиль, возложив на нее ответственность за гибель сына. Истцы требовали компенсацию, сумма которой не указывалась. Они утверждали, что в конструкции автомобиля имели место значительные дефекты.

Однако, как сообщает издание, семья Ельчина и итало-американский автопроизводитель достигли внесудебного соглашения по данному делу, условия которого не раскрываются. Родственники погибшего отказываются от всех претензий и отзывают иск. Подобные соглашения обычно предполагают выплату ответчиком значительной суммы компенсации.

Как отмечает журнал, в Fiat Chrysler заявили, что компания удовлетворена достижением мирового соглашения и приносит соболезнования родителям Ельчина в связи с их утратой.

Ельчин родился в 1989 году в Ленинграде в семье профессиональных фигуристов. В возрасте примерно полугода вместе с родителями он переехал из СССР в США. Играть в фильмах Ельчин начал еще будучи ребенком. Наибольшую известность актер получил, в частности, благодаря съемкам в картинах "Альфа Дог" (Alpha Dog, 2006), "Звездный путь" (Star Trek, 2009), "Терминатор: Да придет спаситель" (Terminator Salvation, 2009).

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