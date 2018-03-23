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Экс-директор "Уральских пельменей" отсудил у творческого коллектива права на архив шоу

Культура
23 марта, 10:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, марта. /ТАСС

В конце 2017 года актеры шоу подали иск к Сергею Нетиевскому о взыскании 28,3 млн рублей

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Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский

Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский

© Пресс-служба "Шоу Уральские пельмени"/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Бывший директор творческого коллектива "Уральские пельмени", руководитель компании "Фест Хэнд Медиа" Сергей Нетиевский отсудил у творческого коллектива права на архив шоу. Об этом сказано в решении девятого апелляционного арбитражного суда города Москвы, опубликованном в картотеке дел.

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"Фест Хэнд Медиа" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Идея Фикс Медиа" и обществу с ограниченной ответственностью "Уральские пельмени продакшн" о признании недействительным лицензионного договора от 15 апреля, заключенного между ответчиками на показ 73 оригинальных программ шоу "Уральские пельмени". В суде первой инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано. Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, <...> приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене. Таким образом, иск с требованием признать договор между "Идея Фикс Медиа" и "Уральские пельмени продакшн" признан недействительным", - сказано в решении суда.

О конфликте "Уральских пельменей"

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск к бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому о взыскании 28,3 млн рублей. В материалах Арбитражного суда Свердловской области отмечено, что актеры просят признать одну из сделок с Нетиевским недействительной.

О конфликте внутри коллектива известно с 2015 года. Весной 2016 года бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев. Осенью 2016 года Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу "Уральские пельмени". В декабре 2016 года коллектив выбрал руководителем Рожкова.

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.

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