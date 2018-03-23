Сергея Женовача назначили худруком МХТ имени Чехова

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. МХТ имени Чехова, который после смерти народного артиста СССР Олега Табакова остался без художественного руководителя, возглавит театральный режиссер Сергей Женовач. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на совещании в министерстве.

"Решение принято, - сказал Мединский, уточнив, что Сергей Женовач станет худруком МХТ. - Приказ я подпишу сегодня, но он выходит на работу с 23 апреля".

Сергею Женовачу 60 лет. Он заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Он окончил Краснодарский институт культуры, учился на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко. Женовач работал в Театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной, с 2005 года он основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства".

Художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.