Мединский попросил коллег Женовача поддержать его на посту худрука МХТ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил артистов и режиссеров поддержать Сергея Женовача, назначенного в пятницу художественным руководителем МХТ имени Чехова.

"Попрошу всех помогать, всех поддерживать Сергея Женовача", - сказал Мединский на совещании худруков, которое прошло в пятницу в Минкультуры. Он добавил, что прежде всего "важна поддержка труппы". Также министр попросил Сергея Женовача "деликатно подходить" к решению всех вопросов.

Кандидатура Сергея Женовача обсуждалась на собрании несколько часов. В итоге за режиссера проголосовало большинство собравшихся - в частности, худрук Александринского театра Валерий Фокин, который также выдвигался на этот пост, глава Вахтанговского театра Римас Туминас, актер и режиссер, ученик Олега Табакова Владимир Машков, глава Малого драматического театра Лев Додин и другие.

Как сообщалось ранее, первым рабочим днем Женовача во главе МХТ будет 23 апреля, приказ о его назначении датируется 23-м марта.

Художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.