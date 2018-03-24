В МХТ имени Чехова надеются, что Женовач продолжит традиции художественного театра

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ, участник труппы Московского художественного театра имени Чехова Авангард Леонтьев считает, что театру, который остался без худрука после смерти Олега Табакова, повезло с назначением на этот пост Сергея Женовача и надеется на сохранение традиций.

"Художественный театр нашел счастливый выход из создавшегося очень тяжелого положения в связи с уходом из жизни Олега Табакова", - сказал Леонтьев.

Он считает, что Женовач очень близок МХТ с эстетической точки зрения. "Он строит спектакли только через взаимодействия артистов. Артист царит всегда в его спектакле, и все проблемы режиссуры Сергей Женовач всегда решает через артиста. Это очень сродни подходам художественного театра к актерскому искусству", - сказал Леонтьев. Он полагает, что труппа театра должна принять нового худрука как "родственника творческого". "И пожелать ему суметь справиться с таким большим организмом как художественный театр", - добавляет он.

Леонтьев надеется, что Женовачу удастся продолжить традиции художественного театра. Однако, отмечает он, у нового худрука есть "свой творческий метод, и он ему очень верен".

Сергею Женовачу 60 лет. Он заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Женовач окончил Краснодарский институт культуры, учился на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко, работал в Театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной. С 2005 года Женовач - основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства".

Ранее сообщалось, что первым рабочем днем Сергея Женовача в качестве нового художественного руководителя МХТ станет 23 апреля, приказ вышел в эту пятницу.