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Труппу МХТ им. Чехова проинформировали о назначении нового худрука

Культура
24 марта, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский объявил о назначении Сергея Женовача худруком театра в связи с уходом из жизни Олега Табакова

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Информацию о назначении режиссера Сергея Женовача художественным руководителем Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова сообщили коллективу театра в субботу на внеочередном сборе труппы, рассказала ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина.

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Биография театрального режиссера Сергея Женовача

"Сбор труппы состоялся. Творческий коллектив проинформирован о решении Министерства культуры [РФ], назначившего Сергея Женовача художественным руководителем МХТ", - сказала Малкина.

Накануне в Минкультуры России прошло совещание, на котором глава министерства Владимир Мединский объявил о назначении Женовача худруком МХТ им. А. П. Чехова в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Олега Табакова, возглавлявшего театр. Первым рабочим днем Женовача на новом посту станет 23 апреля.

Сергею Женовачу 60 лет. Он заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Женовач окончил Краснодарский институт культуры, учился на режиссерском факультете ГИТИС у Петра Фоменко, работал в Театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной. С 2005 года Женовач - основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства".

Художественный руководитель - директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.

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